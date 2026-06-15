Turchia-Paraguay: scontro decisivo per la sopravvivenza nel Gruppo D

Dopo le sconfitte all'esordio, Turchia e Paraguay si affrontano in una partita cruciale per evitare l'eliminazione. Montella punta su creatività e finalizzazione, Alfaro su solidità e contropiede.

La partita tra Turchia e Paraguay, in programma il 19 giugno 2026 alle 23:00 EST (20 giugno 03:00 GMT) al Levi's Stadium di Santa Clara, rappresenta un crocevia cruciale per entrambe le nazionali nel Gruppo D della competizione.

Dopo le sconfitte alla prima giornata, la Turchia è stata battuta 2-0 dall'Australia a Vancouver, nonostante un dominio possesso pari al 72% e 30 tiri, a causa di un'inefficacia sotto porta. Il Paraguay, invece, ha perso 4-1 contro gli Stati Uniti a Los Angeles, mostrando difficoltà difensive e una gestione problematica dei cartellini. Per entrambe, una nuova sconfitta significherebbe quasi certamente l'eliminazione, rendendo questa sfida una questione di sopravvivenza.

L'allenatore turco, Vincenzo Montella, deve risolvere il problema della finalizzazione, puntando sui talenti Arda Güler e Kenan Yıldız per aggiungere creatività e verticalità. Il Paraguay, guidato da Gustavo Alfaro, dovrà invece ricalibrare la transizione difensiva e sfruttare la fisicità per contrastare il possesso palla turco. La partita si preannuncia come una battaglia tattica: la Turchia cercherà di imporre il proprio gioco fluido, mentre il Paraguay punterà su compattezza e ripartenze.

La capacità di gestire la pressione e evitare errori in zone chiave del campo sarà decisiva per il destino delle due squadre





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Turchia-Paraguay Gruppo D Coppa Del Mondo 2026 Vincenzo Montella Gustavo Alfaro Arda Güler Kenan Yıldız

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