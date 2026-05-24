Turcia, la polizia turca interviene per la rimozione del leader del principale partito di opposizione

La polizia turca ha reaappointed la decisione del tribunale che stabiliva la rimozione dello attuale leader del principale partito della opposizione in Turchia, il Partito Repubblicano del Popolo (CHP), Ozguz Ozel. La provvedimento giudiziario arriva dopo una dichiarazione di nullità del congresso del partito del 2023, l'assemblea che aveva sancito l'elezione di Ozel alla guida del CHP.

La polizia turca ha reazionato la decisione del tribunale che stabiliva la rimozione dello attuale leader del principale partito della opposizione in Turchia, il Partito Repubblicano del Popolo (CHP), Ozguz Ozel.

Il provvedimento giudiziario arriva dopo una dichiarazione di nullità del congresso del partito del 2023, l'assemblea che aveva sancito l'elezione di Ozel alla guida del CHP. L'effetto immediato della sentenza è il ritorno alla leadership di Kemal Kilicdaroglu, storico esponente del partito e figura centrale dell'opposizione turca negli ultimi anni. Secondo quanto documentato, le forze dell'ordine hanno fatto ingresso nell'edificio mentre all'esterno si erano radunati dirigenti del partito, parlamentari, militanti e cittadini per contestare il provvedimento.

Le immagini mostrerebbero l'utilizzo di gas lacrimogeni, cannoni ad acqua e proiettili di gomma per disperdere i presenti e liberare gli accessi alla sede. I membri del CHP avrebbero cercato di impedire l'ingresso alle forze di sicurezza bloccando gli accessi all'edificio, in aperta contestazione dell'ordinanza emessa dal tribunale nei giorni precedenti nell'ambito di un'indagine ufficiale che coinvolge il partito. insegna La decisione è in un clima politico già fortemente polarizzato.

Nelle ore precedenti all'intervento, l'organizzazione per i diritti umani Human Rights Watch aveva espresso preoccupazione per la situazione in Turchia, accusando il governo del presidente Recep Tayyip Erdogan di compromettere il funzionamento democratico del Paese attraverso 'tattiche abusive' nei confronti del CHP. L'operazione di Ankara rischia ora di aprire una nuova fase di scontro politico e istituzionale attorno al futuro del principale partito di opposizione turco e agli equilibri della vita democratica del Paese





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