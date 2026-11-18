Adalgisa Lariccia, 92 anni, è morta dopo essere stata aggredita da un uomo in bicicletta mentre camminava in via Schina a Torino. Indagini in corso.

Il quartiere San Donato a Torino è stato scosso da una tragedia recente che ha colpito una donna anziana, risultando fatale in seguito a un furto. Adalgisa Lariccia, una pensionata di 92 anni, ha perso la vita dopo essere stata vittima di un violento episodio criminale. Il dramma si è consumato l'altro ieri, precisamente lunedì 16 novembre, intorno all'ora di pranzo, quando la donna si trovava a passeggiare nelle vicinanze del suo domicilio.

Dettagli dell'aggressione e dinamica

Secondo le ricostruzioni preliminari, Adalgisa Lariccia stava camminando sulla via Schina quando è stata improvvisamente aggredita. L'attaccante era un uomo che si muoveva su una bicicletta e ha strattonato la donna con lo scopo preciso di sottrarle la borsetta. La forza del brusco movimento ha causato la caduta rovinosa della pensionata, che ha colpito la testa duramente sull'asfalto della strada.

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Immediatamente dopo l'aggressione, alcuni passanti hanno notato l'accaduto e hanno dato l'allarme alle autorità competenti. L'intervento è stato tempestivo, con i sanitari dell'Azienda Zero che hanno prontamente trasportato la donna in ospedale per le cure mediche necessarie. Inizialmente, le condizioni della 92enne non sembravano critiche, lasciando speranza in un recupero veloce dagli traumi subiti.

Posizioni degli attori e indagini

Purtroppo, la situazione è peggiorata in modo repentino e inaspettato, portando al decesso della pensionata nella stessa giornata dell'incidente. I Carabinieri sono già sul luogo del fatto per condurre un'indagine approfondita. L'obiettivo primario delle forze dell'ordine è identificare l'identità dello scippatore, che è riuscito a fuggire dalla scena del crimine utilizzando la medesima bicicletta impiegata per l'aggressione.

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Gli inquirenti stanno esaminando attentamente le immagini raccolte dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Questi video rappresentano una prova cruciale per ricostruire i movimenti dell'aggressore e per trovare le prove necessarie per l'arresto. La famiglia della vittima e la comunità locale attendono con preoccupazione gli sviluppi delle indagini, mentre le autorità garantiscono che ogni mezzo a disposizione sarà utilizzato per fare giustizia.

Impatto e prossimi passi

Questo evento ha suscitato profonda preoccupazione nella cittadinanza, evidenziando la fragilità dei soggetti più anziani e la necessità di vigilanza costante nei quartieri. La morte di Adalgisa Lariccia non è solo una tragedia personale, ma un monito sociale sull'incidenza della criminalità di strada. I prossimi passi prevedono il proseguimento delle indagini giudiziarie e la possibile revisione delle misure di sicurezza nella zona colpita.