Crans Montana affronta un tracollo del turismo con prenotazioni in calo del 22% e locali in fallimento. L'eredità della strage del Constellation continua a pesare sull'economia locale un anno dopo il disastro.

La località di Crans Montana in Svizzera sta attraversando una profonda crisi economica e turistica, un anno dopo la tragedia che ha segnato la memoria della regione. La strage avvenuta sul Constellation, che ha causato 41 vittime e oltre cento feriti, ha lasciato un'impronta duratura sull'immagine della meta alpina, trasformando quella che un tempo era una destinazione di prestigio in un luogo percepito come pericoloso e poco ospitale.

Crollo numerico delle prenotazioni turistiche

I dati ufficiali confermano l'entità del dissesto economico che colpisce la valle. Secondo i rapporti di Crans Montana Tourism&Congress, il periodo compreso tra gennaio e settembre ha registrato un calo delle prenotazioni pari al 22%. Questo numero medio, tuttavia, nasconde fluttuazioni ben più drammatiche nei singoli mesi, con un picco negativo del 57,6% registrato ad aprile, quando i turisti hanno evitato completamente la zona.

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La situazione non si è stabilizzata nemmeno durante la stagione estiva. Nei mesi caldi, l'oscillazione delle presenze si è mantenuta tra il 22% e il 32% in meno rispetto agli anni precedenti. Questi valori indicano una ripresa assente che continua a penalizzare seriamente il settore alberghiero e ricettivo, rendendo difficile per le attività locali garantire la sopravvivenza finanziaria necessaria per l'avvicinarsi del nuovo inverno.

Confronto con le stazioni sciistiche svizzere

La crisi di Crans Montana emerge con maggiore chiarezza se confrontata con le performance delle altre principali stazioni sciistiche svizzere della regione. Mentre Verbier, Zermatt e Davos mostrano numeri simili alla media negativa, altre mete hanno saputo resistere meglio o addirittura crescere. Gstaad, ad esempio, ha registrato un aumento del 6,2% nelle presenze, dimostrando una resilienza del mercato che Crans non riesce a eguagliare.

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Anche St Moritz ha ottenuto risultati positivi, con un incremento del 10,3% che evidenzia come la capacità di attrazione dei turisti dipenda fortemente dalla percezione di sicurezza e stabilità della destinazione. Per Crans Montana, la discrepanza è netta: gli affitti stanno scendendo e molti locali, tra cui bar e ristoranti, sono stati costretti a chiudere definitivamente a causa del crollo del fatturato.

Il peso finanziario dei Mondiali di Sci 2027

Oltre al turismo ricreativo, la comunità locale deve affrontare un'onere finanziario enorme legato all'organizzazione dei Mondiali di sci previsti per le prime due settimane di febbraio 2027. Un'indagine condotta dalle emittenti svizzere Srf e Rts ha portato alla luce dettagli preoccupanti riguardo alle garanzie economiche offerte dai tre comuni di Crans, Icogne e Lens.

Le amministrazioni locali hanno garantito alla Federazione Sci una somma di 42 milioni di franchi per lo svolgimento dell'evento. Questa cifra rappresenta una scommessa ad alto rischio per una comunità già indebolita, poiché prevede anche la possibilità di un rimborso di quasi 38 milioni di franchi nel caso in cui i mondiali venissero annullati per cause di forza maggiore, aggiungendo un'incognita economica grave al già fragile bilancio regionale.

La percezione pubblica e l'impatto sociale

Il clima di paura e diffidenza ha influenzato profondamente anche il comportamento dei visitatori e la psicologia degli abitanti. La tragedia del Constellation è ormai identificata come un punto di svolta che ha alterato la reputazione internazionale della località. Molti operatori del settore descrivono Crans Montana come un luogo maledetto, una frase che risuona con la frustrazione di chi lavora nel turismo e vede le proprie strutture vuote.

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La strage, avvenuta il 1° gennaio, ha ucciso 41 persone e ferito gravemente oltre un centinaio di giovani, quasi tutti italiani. La decisione delle autorità svizzere di non richiedere il rimborso delle spese mediche alle famiglie coinvolte aveva inizialmente generato polemiche e critiche, con alcuni genitori che avevano definito l'atto una mossa di marketing. Tuttavia, la realtà economica che si sta manifestando nei mesi successivi suggerisce che le conseguenze della tragedia siano reali, strutturali e molto più ampie di quanto inizialmente ipotizzato.