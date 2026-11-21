La Cna denuncia il taglio dei fondi per il turismo: investimenti differiti al 2030 e tassa di soggiorno insufficiente. Rischiano oltre 50mila posti di lavoro.

La Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (Cna) esprime un giudizio netto e severo sulla recente manovra finanziaria che riguarda il settore del turismo. L'organizzazione aziendale ritiene che questa decisione rappresenti una clamorosa occasione mancata per l'economia italiana, definendo il turismo un pilastro strategico che non può essere trattato con risorse residuali o considerato come una semplice fonte di gettito fiscale senza investimenti di ritorno.

Investimenti Differiti al 2030 per il Turismo

I dati forniti dalla Cna evidenziano una situazione critica per gli operatori del settore. La confederazione segnala che ben 104 milioni di euro di investimenti previsti dal Ministero del Turismo vengono differiti al triennio 2030-2032. Di fatto, questi fondi risultano attualmente inesistenti per le imprese che necessitano di programmi a breve termine. A questa cifra si aggiungono ulteriori 34 milioni di euro che vengono spostati dal 2027 a anni successivi, colpendo interventi strategici fondamentali.

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Tra i settori interessati dal rinvio figurano il Fondo unico nazionale per il turismo, gli impianti di risalita e di innevamento, nonché le misure per l'accessibilità turistica delle persone con disabilità. La Cna sottolinea come la privazione di questi strumenti impedisca alle imprese e ai territori di programmare interventi essenziali per migliorare la competitività dell'offerta italiana, compromettendo la capacità di risposta del sistema Paese.

Il Paragone Critico: 1,4 Miliardi Verso 10 Milioni

Un punto centrale della denuncia riguarda il divario abissale tra il gettito generato dal turismo e i fondi effettivamente restituiti al settore. La tassa di soggiorno, secondo i calcoli della Cna, genera circa 1,4 miliardi di entrate per Stato e Comuni nel 2026. In contrasto con questa cifra, alle imprese turistiche vengono girati solo dieci milioni di euro. Tale squilibrio viene definito dalla confederazione come inaccettabile e privo di qualsiasi logica economica sana.

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La Cna afferma che il turismo non deve essere trattato come un settore marginale finanziato con avanzi di amministrazione residui. Viene richiesto un cambiamento radicale nell'approccio, con la necessità di passare da incentivi episodici a una politica industriale stabile. Solo attraverso risorse certe, strumenti accessibili e tempi rapidi si può costruire la vera competitività dell'ecosistema turistico, che comprende ricettività, mobilità, nautica, termalismo, turismo congressuale e culturale.

Rischio per 50mila Posti di Lavoro e Credibilità

Le conseguenze di questa manovra rischiano di essere gravi e di lunga durata. La Cna stima che oltre 3 miliardi di euro di impegni complessi, pronti a partire per modernizzare il settore, vengano bloccati da questa decisione. Di conseguenza, sono messe a rischio oltre 50mila posti di lavoro in tutto il Paese. La confederazione avverte che la credibilità dell'Italia nell'attrarre investimenti internazionali è direttamente correlata alla stabilità delle politiche di sostegno al turismo.

Un aspetto tecnico rilevante riguarda i contratti di sviluppo. La scorsa manovra aveva previsto uno stanziamento di 550 milioni di euro per il triennio 2027-2029, ma il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha deciso di indirizzare queste risorse verso altri comparti. Inoltre, lo sportello dedicato al turismo rimane chiuso dal giugno 2025, impedendo alle imprese di accedere agli strumenti di sostegno necessari per riqualificazione, ampliamento e innovazione.

GreenTour, Staff House e la Tassa di Soggiorno

La Cna chiede il ripristino dei fondi differiti nel triennio in corso e il rafforzamento delle dotazioni del Ministero del Turismo. Vengono citati come esempi di misure di grande successo il programma Staff House e GreenTour, che richiedono finanziamenti pluriennali adeguati per garantire continuità. Inoltre, si sottolinea l'importanza di un Decreto Semplificazione per il Turismo, la cui bozza gira da luglio a costo zero, la cui variazione appare sempre più incomprensibile per gli operatori.

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Infine, viene sollevata una questione etica sulla gestione della tassa di soggiorno. La confederazione sostiene che la quota significativa del gettito dovrebbe essere destinata a un fondo nazionale per gli investimenti turistici. Questo permetterebbe di distribuire la ricchezza generata, sostenendo le piccole e medie imprese e mantenendo vive le economie locali, anziché utilizzare il fondo per coprire la spesa comunale tout court, come avvenuto negli anni passati.