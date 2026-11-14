Turismo di massa a Malaga: crisi abitativa e tensioni sociali al centro storico

Malaga affronta la crisi abitativa causata dal boom degli affitti brevi. Il Comune cerca un equilibrio tra turismo, economia locale e diritti dei residenti nel centro storico.

Il centro storico di Malaga sta subendo una trasformazione radicale e irreversibile a causa dell'esplosione del turismo di massa e della proliferazione degli affitti brevi. Negozi di quartiere, servizi essenziali e attività tradizionali stanno lasciando il posto a depositi bagagli, punti vendita di souvenir e cassette per le chiavi destinate agli alloggi turistici. Questa sostituzione ha innescato un profondo senso di perdita d'identità tra i residenti, che denunciano difficoltà crescenti a mantenere la propria casa nella zona storica della città andalusa.

Dati economici e impatto demografico sul territorio

La città di Malaga, che conta circa 600mila abitanti residenti, ha registrato nei primi mesi del 2025 la presenza di 1,83 milioni di ospiti negli alberghi. Secondo i dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica spagnolo, gli alloggi turistici sono aumentati drasticamente, con quasi un'abitazione su due destinata ora agli affitti a breve termine. Nel corso degli ultimi dieci anni, il numero di affitti turistici è più che raddoppiato, creando una pressione demografica senza precedenti sulla struttura urbana esistente e alterando drasticamente il tessuto sociale tradizionale della zona.

Also read Secondo la psicologia, le persone che restituiscono sempre il carrello della spesa hanno in comune alcune caratteristiche che molti tendono a trascurare

Dibattito pubblico e posizioni dei residenti

La crisi abitativa ha alimentato le proteste sociali che l'11 novembre hanno portato allo sciopero generale in Spagna. Questa mobilitazione è avvenuta a poche settimane dalle elezioni anticipate fissate per il 29 novembre, sottolineando l'urgenza politica della questione. Carlos J. Carrera López, presidente dell'Associazione dei residenti del centro storico di Malaga, spiega che il quartiere sta subendo una pressione turistica molto forte che minaccia direttamente la vivibilità. La sua battaglia attuale mira a fermare il declino sociale delle aree centrali, sostenendo che la scomparsa dei negozi e dei servizi quotidiani erode la normalità della vita di quartiere.

Advertisement

Conflitto tra classe operaia e modello turistico

Francisco Miguel López Munoz, residente e responsabile di un banco alimentare, evidenzia come il modello turistico attuale abbia escluso la classe operaia dai centri cittadini. Egli nota che mentre in passato i lavoratori traevano beneficio dai lavori nelle pulizie e nei bar al servizio dei turisti negli alberghi, oggi il turismo ha cacciato i lavoratori dai loro quartieri. Nonostante Malaga sia sempre stata una città turistica, i conflitti sono emersi solo con l'avvento degli appartamenti turistici, suggerendo un cambiamento strutturale nel rapporto tra abitanti e visitatori che ha creato tensioni prima inesistenti.

Strategie urbane ed equilibrio economico

L'amministrazione comunale di Malaga sta cercando un equilibrio tra le esigenze dei residenti e quelle di un settore che dà lavoro a circa 50mila persone. Carmen Casero Navarro, assessora all'Urbanistica del Comune di Malaga, spiega che ci sono molti piccoli proprietari che destinano la propria abitazione agli affitti turistici per ricavarne reddito, un diritto che va rispettato nel rispetto della legge. Tuttavia, per trovare un equilibrio, l'ente ha fermato e sospeso le nuove licenze turistiche, impegnandosi a rivedere il piano urbanistico per tutelare la coesione sociale. L'obiettivo rimane conciliare la vitalità economica del settore con la necessità di preservare le comunità residenti esistenti.