Turismo in Italia: L'Istat smonta la narrazione delle “spiagge vuote”, crescita e nuove tendenze

I dati dell'Istat relativi al secondo trimestre del 2025 smentiscono le previsioni negative sul turismo estivo italiano. Le presenze aumentano, soprattutto in montagna, e il settore balneare mostra segnali di ripresa. Un'analisi approfondita dei dati rivela un quadro più complesso e in evoluzione del turismo nel paese.

L' Istat smentisce le previsioni catastrofiche sulle “spiagge vuote”: nel secondo trimestre del 2025 si registra un aumento delle presenze turistiche del 4,7% e degli arrivi dell'1,1%. La montagna vola, con un incremento del 12%, mentre il settore balneare mostra una crescita più contenuta, pari allo 0,7%. L'analisi dei dati evidenzia un quadro più complesso di quanto suggerito dalle polemiche politiche estive, offrendo una visione più approfondita sull'andamento del turismo in Italia.

\Il dibattito politico sulle “spiagge vuote”, alimentato dalle dichiarazioni di governo e opposizione, sembra aver sovrastimato la reale situazione. I dati dell'Istat, seppur parziali, offrono una prospettiva diversa: nel secondo trimestre del 2025, le presenze turistiche sono aumentate significativamente, trainate in parte dalla montagna, che ha visto un boom di presenze, e in parte dal settore extra-alberghiero, che ha registrato una crescita sia degli arrivi che delle presenze. È importante considerare che l'introduzione del Codice Identificativo Nazionale (Cin) ha reso più accurata la rilevazione dei dati, includendo anche strutture che in passato non comunicavano tutti gli arrivi. Il vicepresidente di Federalberghi sottolinea la necessità di interpretare i dati correttamente, tenendo conto delle nuove modalità di rilevazione. Inoltre, i dati di luglio mostrano un ulteriore incremento degli arrivi nelle strutture ricettive, confermando il trend positivo del turismo italiano.\L'analisi del settore balneare rivela una situazione più sfaccettata. Il rappresentante dei balneari evidenzia una potenziale fragilità della domanda interna, attribuendo un ruolo all'aumento dei costi dei trasporti e delle strutture ricettive. Tuttavia, la professoressa di economia politica del turismo presso la Bocconi, chiarisce che flessioni temporanee, dovute anche alle condizioni meteorologiche, non devono essere interpretate come segnali di crisi generalizzata. Le testimonianze degli albergatori della riviera romagnola, per esempio, confermano un’elevata occupazione e l’introduzione di sistemi innovativi per ottimizzare la gestione delle prenotazioni. L'estate italiana del 2025, quindi, non presenta l'immagine delle spiagge deserte, bensì un turismo in crescita e in evoluzione, con una redistribuzione dei flussi verso destinazioni diverse e una frammentazione dei soggiorni, favorita dal lavoro da remoto e dalle microvacanze





