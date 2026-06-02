Turista francese abbandona il B&B per via della vicinanza al caso Beatrice e finisce fuori strada

Una turista francese, protesa dalla scoperta che l'alloggio dove soggiornava era di fronte alla casa sequestrata per la morte della bambina Beatrice, tenta di raggiungere il centro città e si incastra fuori dalla carreggiata; i Vigili del Fuoco la soccorrono senza gravi conseguenze.

Nel tardo pomeriggio di oggi, una turista francese di passaggio sulla riviera ligure ha vissuto un episodio drammatico dopo aver scoperto che il bed and breakfast in cui alloggiava si trovava di fronte all'abitazione sequestrata dalla Procura di Imperia, teatro dell'indagine sulla morte della bambina di due anni, Beatrice .

La donna, in vacanza con la figlia, aveva appena sistemato le valigie nella struttura ricettiva quando ha appreso che la casa di fronte era stata oggetto di sequestro per i rilievi inerenti al caso della piccola, uccisa dalle violente percosse inflitte dalla madre del compagno di lei, Emanuel Iannuzzi. Sconvolta dalla notizia, la turista ha deciso di abbandonare immediatamente il B&B per recuperare i bagagli e spostarsi verso il centro cittadino, dove sperava di trovare un alloggio più tranquillo.

Nel suo tentativo di attraversare rapidamente la strada principale, la conducente ha perso il controllo dell'auto e si è ritrovata fuori dalla carreggiata, bloccata tra il marciapiede e una recinzione. Prima di poter liberare il veicolo, la situazione si è aggravata per la presenza di un pendio leggermente inclinato che ha intrappolato la vettura, rendendo necessaria l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ventimiglia.

I soccorritori sono giunti sul posto poco dopo la segnalazione, hanno estratto l'auto dalla posizione incastrata e hanno fornito i primi soccorsi alla turista, che per fortuna non ha riportato ferite gravi. L'incidente ha attirato l'attenzione dei media locali, non solo per la sua natura pericolosa, ma anche per il legame indiretto con la tragica vicenda di Beatrice, che da poco ha riacceso l'interesse pubblico verso le indagini in corso.

Nel frattempo, la Procura di Imperia ha confermato che le indagini sulla morte di Beatrice proseguono con l'interrogatorio di diversi testimoni e il rinvigorimento delle attività di ricostruzione dei fatti. Emanuel Iannuzzi, il compagno della madre della bambina, è stato già posto a disposizione delle autorità giudiziarie e attende l'udienza di convalida.

Le autorità hanno sottolineato l'importanza di non creare allarmismi inutili intorno ai luoghi di permanenza dei turisti, invitando i viaggiatori a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di disagio o pericolo. Il caso rimane aperto, e la comunità locale si mostra attenta nel garantire la sicurezza dei visitatori, promuovendo una gestione trasparente delle informazioni legate a episodi di cronaca sensibile come questo





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