Tusk accusa la Russia di instabilità in Polonia

Il premier polacco Donald Tusk collega le tensioni interne al Tribunale costituzionale all'ingerenza russa, citando le dichiarazioni di Medvedev.

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha lanciato una forte accusa contro la Federazione Russa il martedì 3 novembre 2026, sostenendo che Mosca stia deliberatamente cercando di alimentare l'instabilità politica nel paese. L'accusa arriva in un momento di massima tensione tra il governo filoeuropeo guidato da Tusk e il presidente Karol Nawrocki, con riferimento specifico alle interferenze nella disputa riguardante il Tribunale costituzionale.

Tribunale: crisi e sospensioni giudici

Una grave crisi istituzionale relativa alla nomina dei giudici del Tribunale costituzionale polacco si è manifestata durante il fine settimana precedente, trasformando un conflitto latente in uno scontro aperto. Le tensioni hanno raggiunto il culmine la scorsa settimana quando il capo del Tribunale costituzionale, stretto alleato dei nazionalisti di Nawrocki, è stato sospeso dalle sue funzioni ufficiali.

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Immediatamente dopo la sospensione, una folla numerosa si è radunata fuori dall'edificio del tribunale per esprimere sostegno al magistrato contestato. Questo evento ha segnato un punto di svolta visibile nelle fratture politiche interne, attirando l'attenzione internazionale sulle dinamiche di potere a Varsavia.

Risposta russa e accuse di golpe

I politici russi hanno reagito rapidamente agli sviluppi interni polacchi, definendo le mosse del governo Tusk come un vero e proprio colpo di Stato. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, ha espresso pubblicamente la sua posizione contraria alle azioni intraprese dal premier polacco, allineandosi apertamente con la linea dell'opposizione interna.

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Questa dichiarazione esterna è stata citata da Tusk come prova evidente della strategia russa di immischiarsi nei conflitti interni delle nazioni europee. Il premier ha sottolineato come l'atteggiamento di Medvedev non sia isolato, ma parte di un pattern più ampio di attività mirate a destabilizzare le istituzioni democratiche.

Dichiarazioni di Tusk sul metodo russo

Durante una seduta di governo, Donald Tusk ha dichiarato esplicitamente di osservare attività coordinate da Russia e politici filorussi, sia a livello internazionale che all'interno del paese polacco. Ha descritto queste azioni come incentrate sulla difesa del Tribunale costituzionale contro quello che definisce un comportamento aggressivo provocato dai politici dell'opposizione.

Il premier ha affermato che la Russia utilizza metodi noti per creare tensioni, collegandole anche alle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Secondo Tusk, l'obiettivo finale è alimentare un senso di instabilità in Polonia attraverso il sostegno a movimenti politici ostili al governo attuale.

Posizione diplomatica e contesto difensivo

L'ambasciata russa a Varsavia non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento da parte dell'agenzia Reuters riguardo alle accuse formulate dal premier polacco. La mancanza di risposta immediata lascia aperta la questione sulla veridicità o meno delle intenzioni attribuite a Mosca dagli ambienti governativi di Varsavia.

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Nonostante l'aspra rivalità personale e politica, sia Donald Tusk che Karol Nawrocki condividono una posizione critica verso la Russia, specialmente in relazione all'invasione dell'Ucraina del 2022. Entrambi sostengono un aumento della spesa per la difesa nazionale, riconoscendo le minacce percepite di Mosca alla sicurezza europea complessiva.