Tusk chiede dialogo tra Polonia e Ucraina dopo la disputa sull'unità militare intitolata all'UPA

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha invocato un dialogo diretto tra Varsavia e Kyiv per evitare che le emozioni distruggano la solidarietà nata contro la minaccia russa, dopo la controversa decisione del presidente ucraino Zelenskiy di rinominare un'unità dell'esercito con il nome dell'Esercito Insurrezionale Ucraino (UPA), responsabile di massacri di polacchi durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha lanciato un appello pubblico per un dialogo diretto tra Varsavia e Kyiv, dopo che le relazioni diplomatiche si sono ulteriormente deteriorate a causa della decisione del presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy di intitolare un'unità dell'esercito all'Esercito Insurrezionale Ucraino ( UPA ).

L'UPA è un'organizzazione nazionalista ucraina che durante la Seconda Guerra Mondiale fu responsabile dei massacri di Volinia, in cui persero la vita circa 100.000 polacchi. La mossa di Zelenskiy ha suscitato indignazione in Polonia, portando il presidente polacco Karol Nawrocki a proporre la revoca dell'Ordine dell'Aquila Bianca, la più alta onorificenza polacca, concessa a Zelenskiy nel 2023 dall'allora presidente Andrzej Duda.

Tusk, avversario politico di Nawrocki, ha scritto su X: "Poiché la diplomazia non ha prodotto risultati, mi appello pubblicamente ai presidenti @NawrockiKn e @ZelenskyyUa per una conversazione diretta e onesta. Prima che le emozioni distruggano la nostra solidarietà, nata di fronte alla minaccia russa. La cooperazione è nell'interesse di entrambi i nostri Stati e nazioni, mentre il conflitto è nell'interesse di Mosca.

" Se Nawrocki decidesse di procedere con la revoca, sarebbe necessaria la controfirma di Tusk per rendere effettiva la decisione, sebbene gli esperti legali siano divisi sulla questione. La disputa ha trascinato le relazioni tra Ucraina e Polonia, uno dei più strenui sostenitori di Kyiv dall'invasione russa del 2022, a un nuovo punto morto, proprio mentre l'Ucraina cerca di rafforzare il sostegno per la sua adesione all'Unione Europea.

Il sentimento pubblico polacco verso l'Ucraina è diventato più negativo a causa della stanchezza per l'afflusso di rifugiati di guerra, delle dispute sulle importazioni di grano e dell'eredità dei massacri della Seconda Guerra Mondiale. Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha affermato che il nome dell'unità è stato scelto dai soldati che volevano commemorare la lotta dell'UPA contro Mosca, senza intenzione di offendere la Polonia.

La situazione resta tesa, con Tusk che invita a non lasciare che le emozioni prevalgano sulla solidarietà tra i due paesi, essenziale di fronte alla minaccia russa





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