Tutte le notizie del giorno: Sinner, Sinner, Sinner, e altro ancora

Tutte le notizie del giorno, dalla corsa di Jannik Sinner alla notizia di un delitto in Cisgiordania. Non mancano le pagelle dei look dei vip e le notizie di matrimonio e nascita. Ma anche le notizie di cronaca nera e di incidenti stradali.

Tutte le volte che Jannik Sinner interrompe la sua corsa portentosa, avverte: "Guardate che ci sono sempre gli altri italiani, e la squadra è fortissima".

Non gli abbiamo creduto nelle ultime due finali di coppa Davis e l'abbiamo vinta, non gli abbiamo creduto quand'ha avuto un altro black out, al Roland Garros, e oggi abbiamo tre azzurri impegnati negli ottavi. Tutti nella parte alta del tabellone, tutti con buone possibilità di successo che promettono quindi il 50% di possibilità di un finalista. In Cisgiordania i bambini fanno la guardia notturna per difendersi dalle violenze dei coloni israeliani. Anche andare a scuola è un rischio.

Beatrice uccisa di botte, i verbali delle sorelline che incastrano la madre e Emanuel Iannuzzi: "Picchiata con i cavi elettrici, poi la doccia fredda mentre perdeva sangue".

"Vivo con 280 euro al mese di pensione": il dramma della vedova del "Corvo", il maggiordomo di Benedetto XVI che fece esplodere il caso Vatileaks. Meteo, grandine e temporali per il ponte del 2 giugno. Temperature in calo (anche di 10 gradi), ma non per molto. Lucio Presta: "Odio Sonia Bruganelli da quando la conosco.

Bonolis ha la sindrome di Stoccolma. Amadeus? Una tragedia quando sposi la donna sbagliata". Alice Campello e Alvaro Morata sono tornati insieme: "Lui non può vivere senza di lei".

Cosa è successo. Ralf Schumacher si è sposato: nozze da fiction a Saint Tropez con il compagno Étienne. I look coordinati e gli auguri dell'ex moglie. Angela Caloisi e Paolo Crivellin aspettano un figlio, l'annuncio della coppia di Uomini e Donne: "Mi viene da piangere".

Delitto di Arce, 25 anni fa l'omicidio di Serena Mollicone: il mistero della caserma, le intercettazioni e il gesto estremo di Santino Tuzi. Callum Turner e Dua Lipa si sono sposati a Londra (con 8 invitati). Ora la festa per le nozze a Palermo: 300 ospiti, 26 abiti e la wedding planner di Ferragni.

Rtl 102.5 Power Hits Estate, pagelle look: Annalisa e Ditonellapiaga gemelle dalmata (7) Emma effetto tendone (5), Achille Lauro cuore di Roma (8), Gaia Vertigine bollente (9). Orietta Berti, il nido d'amore con Osvaldo in Emilia: la villa con giardino incantato, il salone elegante e le camere segrete con la collezione di bambole in ceramica e i Puffi. Incidente scuolabus, la mamma di una 13enne: "Mia figlia ha visto la morte in faccia". Il mezzo ribaltato dopo lo schianto.

Droga e armi, maxi blitz in tutta Italia: oltre 1300 persone arrestate e mezza tonnellata di stupefacenti sequestrata.

"Scrivi il mio nome col sangue": ragazzina in ospedale per autolesionismo, due 15enni indagati per istigazione al suicidio. Vede un uomo trascinare un corpo incaprettato in centro e dà l'allarme: Paolo Alberto Pietro ucciso a bottigliate. Giallo sul movente. Neonata muore due giorni dopo il parto: fatale uno shock settico, giallo sulla causa.

Ma c'è un precedente. Si tuffa nel torrente ma non riemerge, morto davanti agli occhi degli amici: stava per compiere 15 anni. Dal Marocco in Italia con un cucciolo di cane con la rabbia: soppresso l'animale, vaccinati 4.400 cani e 900 gatti. Samanta Zironi uccisa con un coltello da cucina in camera da letto, il marito (fermato): "Si è tolta la vita". Si era sfogata con la vicina





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