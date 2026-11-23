Anticipazioni di Tutto per la mia famiglia per lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 novembre su Canale 5. Emir finisce nel lago dopo un aggesso.

Gli episodi della serie turca "Tutto per la mia famiglia" andranno in onda su Canale 5 nel classico slot pomeridiano alle ore 16:05. La programmazione prevede la messa in onda per tre giorni consecutivi, precisamente per lunedì 23 novembre, martedì 24 novembre e mercoledì 25 novembre. Questo blocco di trasmissioni promette di portare avanti le trame ad alta tensione che caratterizzano la serie, coinvolgendo personaggi chiave come Aybike, Emir e Şengül.

La gara di ballo e il debito di Aybike

Aybike si trova nella necessità urgente di ripagare Gonul, una situazione che la costringe a cercare aiuto esterno. Per ottenere le risorse necessarie, si rivolge a Doruk e Asiye, i quali si adoperano per convincere il preside a includere loro e Ömer nella gara di ballo. L'autorità scolastica accetta la proposta, permettendo ai cugini di entrare nel gruppo che scenderà in pista. La loro missione è chiara e determinata: vincere la competizione per ottenere il premio in denaro. Questa vittoria finanziaria è l'unica via per permettere ad Aybike di saldare il proprio debito verso Gonul, risolvendo così la pressione economica che grava sulla protagonista.

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Il ritorno di Şengül e la crisi coniugale

Nebahat e Ayla continuano a perseguire i loro obiettivi, cercando in tutti i modi possibili di instaurare un dialogo con le due donne coinvolte. Nonostante i loro sforzi, si scontrano contro un muro di ostilità che le impedisce di raggiungere il loro scopo. Parallelamente, Orhan caccia di casa Şengül, la cui compagna di cella, Zehra, convinta di fare un favore, aveva ordito una trama contro Gonul. Zehra ha inviato due scagnozzi a distruggere il ristorante della rivale, un atto di vendica che ha conseguenze devastanti. Şengül viene infine scarcerata con la condizionale e torna a casa, apparentemente felice per la ritrovata libertà. Tuttavia, l'accoglienza che riceve è fredda e ostile.

La furia di Orhan e la richiesta di divorzio

Orhan è arrabbiatissimo per i danni subiti dal ristorante di Gonul. Di fronte al disastro causato dalla vendetta ordita durante la detenzione di sua moglie, la reazione di Orhan è immediata e severa. Egli comunica a Şengül che chiederà il divorzio, segnando una rottura definitiva nel loro rapporto. La decisione riflette la gravità degli eventi e la mancanza di fiducia verso la moglie, il cui comportamento criminale ha causato ulteriori sofferenze alla famiglia e agli alleati. Questa mossa cambia radicalmente la dinamica delle relazioni all'interno del nucleo familiare, isolando Şengül.

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La vittoria nella gara e la tensione scolastica

Il gruppo formato da Aybike, Berk, Asiye e Doruk riesce a vincere la gara di ballo, conquistando così il premio in denaro sperato. Nonostante il successo, la tensione tra gli studenti rimane altissima e non accenna a diminuire. In particolare, tra Oğulcan ed Emir cresce un'ostilità sempre più palese e pericolosa. Oğulcan, nel tentativo di provocare il rivale, gli rivela che Harika lo ha protetto durante il Consiglio Disciplinare. Questa rivelazione funge da innesco immediato per la violenza di Emir, dimostrando quanto il clima scolastico sia diventato teso e imprevedibile.

L'aggressione ad Harika e il incidente di Emir

Emir porta Harika in un luogo isolato e la aggredisce fisicamente. Harika si difende vigorosamente utilizzando uno spray al peperoncino, riuscendo a stordire l'attaccante. Süsen, Asiye e Aybike corrono immediatamente sul luogo per aiutarla, ma una serie di fatalità porta a un epilogo drammatico. Emir, ancora privo di sensi a causa dello spray, cade con la sua automobile nel lago. Le ragazze assistono impotenti alla situazione, senza potere fare nulla per evitare l'incidents. Chiama disperatamente i soccorsi, che si mettono subito alla ricerca del corpo di Emir nei pressi del lago.