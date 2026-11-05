Tv2 e Drive Studios scusasi per lo scandalo 'Alle elsker Rasmus' e rimozione

Lo scandalo del docu-hidden su Rasmus Wallbridge: Tv2 e Drive Studios si scusano dopo le polemiche. La serie è stata rimossa dalle piattaforme.

La rete pubblica danese Tv2 e la casa di produzione Drive Studios hanno rilasciato scuse ufficiali dopo lo scandalo internazionale scatenato dalla trasmissione "Alle elsker Rasmus". L'emittente ha ammesso pubblicamente di aver manipolato il montaggio finale del programma, inserendo una risata proveniente da un'altra clip per far credere agli spettatori che l'attore protagonista, Rasmus Wallbridge, stesse accogliendo lo scherzo con divertimento. Questa confessione ha culminato una serie di eventi che hanno portato alla immediata rimozione della serie dalle piattaforme di streaming a soli cinque giorni dal suo debutto, in seguito alle massicce proteste del pubblico.

La struttura dell'inganno e la produzione dello show

Il cuore dello scandalo risiede nella realizzazione di un esperimento mediatico durata quattro mesi, in cui l'attore danese Rasmus Wallbridge è stato convinto di partecipare al girare di un film horror. In realtà, la sua vita quotidiana è stata documentata da quattordici persone, tra amici, colleghi e personaggi influenti del mondo dello spettacolo, che erano a conoscenza del vero scopo delle riprese. Le telecamere erano camuffate come semplici oggetti di scena o nascoste nei luoghi più improbabili, creando una situazione di continua vulnerabilità per l'attore, che si trovava al centro di situazioni insolite senza la minima consapevolezza di essere sotto osservazione totale.

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Le posizioni dei principali attori coinvolti

Al centro di questa dinamica si trova il collega Martin Johannes Larsen, che ha avuto un ruolo cruciale nel convincere Wallbridge a prendere parte al progetto. Larsen si è scusato pubblicamente, giustificando l'operazione non come una presa in giro, ma come un tentativo di omaggio alla carriera dell'amico attore. Tuttavia, la difesa presentata da Tv2, che sosteneva di aver detto la verità a Wallbridge prima della messa in onda lasciandogli la possibilità di bloccare la serie, è stata duramente contestata. L'attore ha chiarito di essere stato messo di fronte a un bivio: firmare la liberatoria per ricevere il compenso per i quattro mesi di lavoro, oppure rifiutarsi e accontentarsi di un misero risarcimento.

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L'impatto economico e la pressione subita

Wallbridge ha rivelato di aver ceduto alla liberatoria non per consenso libero, ma a causa della forte pressione economica esercitata sui contratti. Questa circostanza ha trasformato quello che avrebbe dovuto essere un accordo professionale in quello che molti spettatori hanno definito un atto di bullismo e manipolazione psicologica. La mancanza di trasparenza non ha riguardato solo l'attore principale, ma ha coinvolto l'intera rete di conoscenze attorno a lui, con la famiglia dell'attore completamente all'oscuro del progetto. Wallbridge ha ringraziato i fan sul social media per il supporto ricevuto, confermando l'assenza di informazione familiare.

Reazioni istituzionali e conseguenze editoriali

Lo scandalo ha trascinato nel dibattito anche il mondo politico danese, che ha espresso dure prese di posizione contro le pratiche editoriali adottate dalla rete. Ulla Pors, responsabile dei contenuti di Tv2, ha dichiarato all'agenzia di stampa Ritzau che la serie non avrebbe mai dovuto essere realizzata e, di conseguenza, neppure trasmessa. Oltre alle scuse di Tv2 e Drive Studios, l'emittente ha dovuto affrontare un'ondata di rabbia pubblica che ha costretto alla censura preventiva del contenuto. La vicenda ha richiamato immediatamente all'attenzione dei critici le atmosfere di documentari controversi del passato, sollevando interrogativi etici sulla linea di confine tra intrattenimento e abuso di fiducia nel contesto della televisione moderna.