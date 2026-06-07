Tyson Fury ordina un superyacht da 50 milioni con ring da boxe e parco acquatico, ispirato a The Wolf of Wall Street

Il campione di boxe Tyson Fury ha incaricato la costruzione di un lussuoso superyacht del valore di 50 milioni di euro, completo di ring da boxe, parco acquatico gonfiabile e abiti Versace su misura per la famiglia. L'idea nasce dalla visione del film The Wolf of Wall Street. L'imbarcazione, destinata a navigare intorno al mondo dopo il ritiro, include anche una palestra e spa, ma non avrà il mini sottomarino inizialmente previsto, a causa dell'altezza del pugile. La consegna è prevista tra 16 e 18 mesi.
Il pugile Tyson Fury ha commissionato un superyacht da 50 milioni di euro che include un ring da boxe, un parco acquatico e persino divise firmate Versace per tutta la famiglia.
L'ispirazione per questo acquisto sontuoso è arrivata dal film The Wolf of Wall Street, come rivelato da una fonte vicina all'atleta. L'imbarcazione, che sarà completata in 16-18 mesi, è progettata per garantire lunghe traversate a Fury, sua moglie Paris e i loro sette figli una volta che avrà concluso la carriera pugilistica.
Tra i comfort previsti spiccano una mini palestra di pugilato per allenamenti in mare, un parco acquatico gonfiabile per i bambini e una linea esclusiva di abbigliamento da yacht firmato Versace. Inizialmente Fury aveva pensato anche a un mini sottomarino privato, ma l'idea è stata scartata perché i suoi 206 cm di altezza avrebbero reso lo spazio troppo stretto. Lo yacht, che si preannuncia come una struttura straordinaria, è stato definito una barca degna di un re dalla stampa britannica
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