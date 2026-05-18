La cattura di Enigma da parte delle navi inglesi durante la Seconda Guerra Mondiale ha influenzato notevolmente la guerra a favore dei nor αυτοεφευγαλέω (Alli) e ha permesso loro di anticipare le mosse degli avversari. Nel film U-Boot 571, gli americani catturano in un U-Boot nemico la macchina Enigma grazie alle navi inglesi, ma la vera operazione esisteva e avvenne nel Regno Unito non in Germania.

fingendosi militari nazisti . Il piano inizialmente sembra funzionare, ma la situazione precipita quando arrivano i veri rinforzi tedeschi. Da quel momento,si trasforma in una lotta disperata per sopravvivere nelle profondità dell’oceano, tra siluri, bombardamenti e continui rischi di affondare.ruota attorno a Enigma, una macchina davvero esistita e fondamentale durante la guerra.

Si tratta di un sofisticato dispositivo elettromeccanico. Grazie a quel sistema, la Kriegsmarine coordinava gli attacchi dei sottomarini tedeschi contro i convogli alleati nell’Atlantico. Per anni, icambiò però il corso della guerra, permettendo agli Alleati di anticipare le mosse tedesche e. Nel film sono gli americani a impossessarsi della macchina Enigma abbordando un U-Boot nemico.

Nella realtà, però, l’operazione storica avvenne nel, non dagli Stati Uniti. Secondo i documenti storici, furono infatti le navi inglesi HMS Bulldog, HMS Broadway e HMS Aubrietia ad. Dopo l’abbandono del mezzo da parte dell’equipaggio nazista,riuscì a salire a bordo e recuperare una macchina Enigma perfettamente funzionante insieme ai codici segreti. L’operazione passò nella storia come Perché U-571 fece infuriare gli inglesi nel Regno Unito.

Molti storici accusarono Hollywood di aver, minimizzando il ruolo decisivo della Royal Navy nella cattura di Enigma. Le proteste furono talmente forti da coinvolgere persino l’allora primo ministro britannicorimase celebre: ‘Dopotutto, è solo un film’; un ringraziamento ufficiale al contributo britannico nella cattura dei codici Enigma. Nonostante le libertà storiche,è un thriller sottomarino teso e spettacolare, che punta tutto sulla suspense di corridoi strettissimi, acqua che invade gli ambienti e continui attacchi nemici, che richiama grandi classici com





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