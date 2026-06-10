The Trump administration defended its sanctions on Cuba on Wednesday after the United Nations’ human rights chief warned U.S. actions were causing ‘widespread harm to the population and endangering lives.’ The sanctions target the leaders and entities who sustain the regime’s malicious campaign to subvert and destabilize U.S. national security.

The National Capitol of Cuba rises amid the city skyline as Cuba brought its national electrical grid back online after the country had been largely without power for 16 hours in an outage that Energy Ministry officials linked to the oil blockade of Cuba .

The Trump administration defended its sanctions on Cuba on Wednesday after the United Nations’ human rights chief warned U.S. actions were causing ‘widespread harm to the population and endangering lives. ’ The sanctions target the leaders and entities who sustain the regime’s malicious campaign to subvert and destabilize U.S. national security.

The Cuban foreign ministry did not immediately respond to a request for comment, but Cuban Foreign Minister Bruno Rodriguez posted on social media earlier in the day that the U.S. energy blockade has harmed the Cuban population and hindered international agencies. U.S. President Donald Trump has repeatedly talked about the U.S. taking action against Cuba, and the island’s top officials have blasted U.S. hints of a possible military action, with Rodriguez describing the threats as possible international crimes





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