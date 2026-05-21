U.S. House Foreign Affairs Committee Chairman warns of 'Chinese malign influence' in Argentina contract bid

Il presidente della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati ha avvertito sul ruolo della Cina nella gara d’appalto per l’Argentina. La lettera, visionata da Reuters, ha sollevato preoccupazioni riguardo alle ‘influenze maligne cinesi’ in un’asta per un importante contratto in Argentina. Secondo Mast, la Cina stava tentando di circumventare la scelta della società statali proibendo le offerte da parte delle imprese cinesi. Inoltre, Mast ha espresso preoccupazione per i legami profondi e continuati tra Jan De Nul, una società belga per il dragaggio, e le entità statali cinesi attraverso Servimagnus, una società argentina. La lettera ha anche sollevato preoccupazioni riguardo alle ‘procedurali irregolarità’ e alle ‘bias evidenti’ nella procedura d’appalto.

Il presidente della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati ha avvertito sul ruolo della Cina nella gara d’appalto per l’ Argentina . La lettera, visionata da Reuters, ha sollevato preoccupazioni riguardo alle ‘influenze maligne cinesi’ in un’asta per un importante contratto in Argentina .

Secondo Mast, la Cina stava tentando di circumventare la scelta della società statali proibendo le offerte da parte delle imprese cinesi. Inoltre, Mast ha espresso preoccupazione per i legami profondi e continuati tra Jan De Nul, una società belga per il dragaggio, e le entità statali cinesi attraverso Servimagnus, una società argentina. La lettera ha anche sollevato preoccupazioni riguardo alle ‘procedurali irregolarità’ e alle ‘bias evidenti’ nella procedura d’appalto





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