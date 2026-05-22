U.S., Japan, Australia and India to hold Quad foreign ministers' meeting in New Delhi on May 26

Japan's Minister of Foreign Affairs, Motegi Toshimitsu, will visit India for three days from Monday to attend the Quad meeting in New Delhi on May 26, according to Japan's foreign ministry. U.S. Secretary of State Marco Rubio will travel to India from Saturday after visiting Sweden for the NATO foreign ministers' meeting, according to the U.S. State Department.

TOKYO, 22 maggio (Reuters) - Gli Stati Uniti, Giappone, Australia e India terranno una riunione dei ministri degli esteri del ‘Quad’ a New Delhi il 26 maggio, ha detto venerdì il ministero degli Esteri giapponese.

Anche il top diplomatico giapponese Toshimitsu Motegi si recherà in India per tre giorni a partire da lunedì per partecipare alla riunione, ha aggiunto il ministero. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio si recherà in India a partire da sabato dopo aver visitato la Svezia per la riunione dei ministri degli esteri della NATO, ha dichiarato il Dipartimento di Stato americano





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