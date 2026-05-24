U.S. Man Fires into Crowd near White House, Kills Himself after Being Stop-Borne

Nasir Best, a 21-year-old man from Maryland, was shot and killed after firing several rounds at security patrolmen while near the White House. After his arrest, he denied his illegal entry attempt, alleging 'I am God' and claiming to be behind the assassination attempts on former President Trump. Best additionally claimed that targeting him was revenge for alleged mistreatment by security forces and racial discrimination.
Nasir Best , un jovem do Maryland de 21 anos, explodiu fronte a um checkpoint próximo à Casa Branca , disparando diversas vezes contra os agentes de segurança.
Após a resposta em choque do pessoal armado, Best foi baleado e faleceu transportado para o hospital com ferimentos graves. Outro transeuntente ficou ferido durante o tiroteio. Fonte da imprensa norte-americana afirma que Best já era conhecido pelas autoridades, inclusive ter uma ordem de proibição de entrar na Casa Branca após tentar obstruir a via com um veículo no mês passado.
Em junho de 2025, Best foi detido após tentar invadir o vialetto do complexo da Casa Branca depois de se apresentar como 'Deus'. Após um internamento e por revisão psiquiátrica, Best foi solto, mas um juiz impôs-lhe que se mantivesse longe da Casa Branca, o que ele ignora, tentando seguir adiante
Nasir Best White House Shooting Black Lives Matter USA Dios Casa Branca Assassinato
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Trump Officials Triumphed in Bid to Ban Voting Machines from Half of US States, Scrutinizing Dominion SystemsIn a reported first, the White House was revealed to have planned a bid that would have excluded voting machines used in over half of U.S. states from election operations. White House adviser Kurt Olsen sought to ban the machines, citing conspiracy theories, by questioning Commerce Department officials on the ability to categorize their components as national-security risks.
Read more »
White House Forces White House's Intelligence Director to Resign after Accusations of Being Treated like a PuppetTulsi Gabbard, ex candidata alla presidenza e portavoce di alcuni candidati repubblicani, ha accusato la Casa Bianca, durante un’udienza alla commissione intelligence del Senato, di aver forzato la sua dimissione dopo che il suo ex capo, Joe Biden, e i suoi adviser l'avevano trattata come una ‘puppina’.
Read more »
La Casa Bianca celebra Barilla: fusilli a stelle e strisce sull'account della White HouseCasa Bianca posta foto di Barilla, 'American Pasta'. Fusilli nei colori della bandiera Usa. leggi su tgla7.
Read more »
Il festival di Cannes diventa un set, da “White lotus” al film di “Call my agent”Quest’anno sulla Croisette anche due produzioni, quella della quarta stagione della serie Hbo e la versione per il grande schermo della celebre serie francese …
Read more »