U.S. Man Fires into Crowd near White House, Kills Himself after Being Stop-Borne

5/24/2026 6:08 AM
Nasir Best, a 21-year-old man from Maryland, was shot and killed after firing several rounds at security patrolmen while near the White House. After his arrest, he denied his illegal entry attempt, alleging 'I am God' and claiming to be behind the assassination attempts on former President Trump. Best additionally claimed that targeting him was revenge for alleged mistreatment by security forces and racial discrimination.

Nasir Best , un jovem do Maryland de 21 anos, explodiu fronte a um checkpoint próximo à Casa Branca , disparando diversas vezes contra os agentes de segurança.

Após a resposta em choque do pessoal armado, Best foi baleado e faleceu transportado para o hospital com ferimentos graves. Outro transeuntente ficou ferido durante o tiroteio. Fonte da imprensa norte-americana afirma que Best já era conhecido pelas autoridades, inclusive ter uma ordem de proibição de entrar na Casa Branca após tentar obstruir a via com um veículo no mês passado.

Em junho de 2025, Best foi detido após tentar invadir o vialetto do complexo da Casa Branca depois de se apresentar como 'Deus'. Após um internamento e por revisão psiquiátrica, Best foi solto, mas um juiz impôs-lhe que se mantivesse longe da Casa Branca, o que ele ignora, tentando seguir adiante

