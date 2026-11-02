U.S. Polo Assn. Collezione Autunno Inverno 2026/27: La Campagna Game On a Millbrook

Scopri la nuova collezione U.S. Polo Assn. Autunno Inverno 2026/27. La campagna Game On celebra l'heritage americano e lo stile equestre a New York con sneaker e borse ispirate al polo.

Il mondo della moda incontra la tradizione equestre con la presentazione della collezione donna per l'autunno e l'inverno 2026-2027 di U.S. Polo Assn., brand sportivo ufficiale riconosciuto della United States Polo Association. Questa nuova linea si distingue per un design unico e immediatamente riconoscibile, che rende omaggio sia al vasto universo dell'equitazione sia all'irresistibile fascino dell' heritage americano, fondendo eleganza e praticità in un guardaroba versatile.

L'estetica Game On e la Hudson Valley

Il pilastro centrale della comunicazione visiva per questa stagione è la campagna globale intitolata Game On, fotografata con cura meticolosa nello Stato di New York, precisamente nella località di Millbrook situata nella Hudson Valley, un'area geografica storicamente celebre e rinomata per la pratica degli sport equestri. Questo scenario idilliaco offre lo sfondo perfetto per dare vita a una narrazione visiva in cui la vita da campus universitario, la passione per gli sport e la ricca tradizione culturale americana si fondono armoniosamente per creare un guardaroba destinato a una donna dinamica e moderna che vive intensamente il proprio tempo sia nelle metropoli urbane sia nelle tranquille campagne.

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Le immagini scattate catturano un mix elegante di stile preppy e di mood sporty chic, elementi tipici del mondo del cavallo che vengono rivisitati in chiave contemporanea. Tra ritrovi locali caratteristici, atmosfere evocative delle piccole città americane, campi da polo accuratamente curati e scorci pittoreschi di campagna, prende forma un'identità visiva coerente che riflette i valori del marchio e il suo legame profondo con lo stile di vita attivo. Alle spalle di questo brand esiste la United States Polo Association, la più grande e prestigiosa associazione di club e giocatori di polo degli Stati Uniti, fondata nel lontano 1890, il che conferisce al marchio un'autorità storica unica nel settore della moda sportiva.

Sneaker e Borse: Dettagli che Raccontano lo Stile

Al centro della nuova proposta stilistica restano indiscusse protagoniste le borse e le calzature, che si vestono di tinte terrose e classiche, facendo espressivi richiami alla selleria e a un gusto rétro raffinato che sa reinterpretare i codici del passato. I colori blu, verde e rosso dei capi sono tipicamente associati alle divise dei college americani e si abbinano perfettamente alle nuance calde e neutre degli accessori, creando un equilibrio cromatico sofisticato. Per la vita in città, si propone la sneaker Alpha bassa, dal colore chiaro caratterizzato da inserti cioccolato che rappresentano un colore trend di stagione, completata da un tallone multicolor dall'effetto tweed elegante e ricercato.

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Questa sneaker si accompagna armoniosamente alla shopper Nantucket nera, un modello dalla struttura rigida e dalle fibbie dorate sui manici che citano direttamente le staffe del polo, simbolo per eccellenza della disciplina equestre. Un altro modello imperdibile è la sneaker Nikita, dalla tomaia nera e dal dettaglio metallico sulla mascherina, abbinate a una suola carrarmato che garantisce robustezza e carattere. La borsa Ceremony ne segue il colore con una forma compatta, un motivo matelassé geometrico, un logo in metallo e una tracolla a catena che aggiunge un tocco di lusso discreto ma evidente.

Quando il tempo rallenta nel pomeriggio e il look cambia ispirandosi allo stile da college, arriva la sneaker Seneka, che dal mood retrò chic sovrappone materiali e contrasti:cromatici. I toni marroni, i tocchi pastello, gli inserti metallizzati e la suola strutturata definiscono un design ricco di personalità. La borsa Margaret, color testa di moro, offre una forma avvolgente e il simbolo del cavaliere in metallo al centro. Si tratta di un modello innovativo 2 in 1, dotato di una pochette interna che può essere portata anche da sola, offrendo flessibilità d'uso.

Stivali e Accessori per la Campagna e la Città

Per chi ama trascorrere del tempo nella natura, lo stivaletto Icy rappresenta la scelta ideale per arrivare in campagna. Di colore marrone scuro con inserti beige, lacci chiari e una suola alta avorio, presenta un rivestimento interno in tessuto caldo dall'aspetto bouclé che promette comfort termico. Gli si può abbinare la shopper Clanmaghery, color cioccolato, con volumi generosi e morbidezza che esaltano l'estetica raffinata. Lo stivaletto Shona, color cuoio con pelliccia sintetica, si abbina alla Middleton in versione crema, caratterizzata dalla scritta U.S. Polo Assn. a contrasto e rifiniture color cuoio.

La Middleton presenta una struttura capiente con una borsa interna in più, mentre un ferro di cavallo in metallo ricorda l'heritage del brand in modo sottile ma efficace. Amber è caratterizzata dall'effetto suede sabbia, un particolare effetto teddy e la suola caramello che richiama i colori della natura. La shopping Chestnut riprende le stesse nuance naturali con finitura effetto suede cammello e cuciture decorative da selleria, chiudendo un cerchio di coerenza stilistica che celebra l'identità americana e la passione per l'equitazione con eleganza senza tempo.