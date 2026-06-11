U.S. President Donald Trump Congratulates Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan on Victory in Parliamentary Elections

U.S. President Donald Trump congratulated Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan on Wednesday for his Civil Contract party’s ‘decisive victory’ in weekend elections. Pashinyan’s party won 49.8% of votes from Sunday’s ballot, enough to secure a parliamentary majority under Armenia’s electoral system, despite what international election observers called blatant interference by Russia.

U.S. President Donald Trump congratulated Armenia n Prime Minister Nikol Pashinyan on Wednesday for his Civil Contract party’s ‘decisive victory’ in weekend elections. Pashinyan’s party won 49.8% of votes from Sunday’s ballot, enough to secure a parliamentary majority under Armenia ’s electoral system, despite what international election observers called blatant interference by Russia .

Trump wrote in a social media post that he was very proud to have endorsed him for re-election and had no doubt that, with him as the leader of the beautiful country of Armenia, it would attain levels of greatness and success beyond everyone’s wildest expectations





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