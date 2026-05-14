U.S. Secretary of State Marco Rubio hopes for positive response from China on Jimmy Lai case

U.S. Secretary of State Marco Rubio expressed hope for a positive response from China regarding the case of jailed media tycoon Jimmy Lai and others, during an interview broadcast on Thursday.

WASHINGTON, May 14 (Reuters) - U.S. Secretary of State Marco Rubio said in an interview broadcast on Thursday that the United States is hoping for a positive response from China on U.S. appeals for the release of jailed media tycoon Jimmy Lai and others.

WASHINGTON, 14 maggio (Reuters) - Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto in un’intervista trasmessa giovedì che gli Stati Uniti sperano in una risposta positiva da parte della Cina agli appelli statunitensi per il rilascio del magnate dei media Jimmy Lai e di altre persone imprigionate





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U.S. Secretary Of State Marco Rubio China Jimmy Lai Release Appeals Positive Response

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