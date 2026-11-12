U2 annuncia 'Carnaval De Luz' e tour mondiale, data San Siro 2027

Gli U2 pubblicano oggi il sesto album in studio dal 2017. Ecco le date del tour mondiale che tocca San Siro nel luglio 2027.

Il gruppo rock irlandese U2 ha ufficialmente rilasciato il suo sedicesimo album in studio, intitolato Carnaval De Luz, edito da EMI e Universal Music il giorno odierno. Questo lavoro segna il ritorno agli inediti dopo nove anni dall'ultima pubblicazione completa e completa il percorso narrativo iniziato con gli EP Days of Ash ed Easter Lily distribuiti in modo inaspettato nel corso dell'anno corrente. Il disco contiene dodici tracce che esplorano temi di spiritualità, amicizia e resistenza contro il cinismo, utilizzando una produzione curata da Jacknife Lee. Bono ha dichiarato che la musica deve riflettere il tempo attuale e che è fondamentale opporsi alla sensazione di sconfitta, poiché arrendersi significa dare per vinto il confronto con le difficoltà. The Edge ha aggiunto che la luce risplende con maggiore intensità proprio quando si contrasta l'oscurità, un concetto centrale nell'estetica e nel messaggio dell'intera opera.

Produzione e collaborazioni musicali

La realizzazione dell'album ha richiesto un impegno notevole per adattare stili musicali diversi, in particolare i ritmi latini e caraibici, con una sezione ritmica radicata nella musica soca. Larry Mullen Jr. ha definito questa operazione una vera sfida, poiché è necessario smontare questi generi per comprenderne le radici e renderli propri. Il progetto include collaborazioni di alto profilo, tra cui la presenza di Brian Eno e di Martin Garrix, che contribuiscono alla sperimentazione sonora del gruppo. Tra le tracce si distingue The Mirror Maker, che contiene un omaggio a Rosalía, dimostrando l'apertura del gruppo verso nuove correnti musicali. Questa direzione musicale mira a creare un ponte tra la tradizione rock dell'Irlanda e le sonorità vibranti dei Caraibi, offrendo una struttura sonora nuova e dinamica.

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Il contributo di Dolly Parton

Una delle componenti emotive più forti del disco è la partecipazione di Dolly Parton nella canzone conclusiva intitolata Torn. Si tratta dell'ultima interpretazione vocale registrata dalla leggenda del country prima della sua scomparsa, rendendo la traccia un tributo significativo e storico. Bono ha raccontato che inizialmente non voleva nemmeno cantare accanto alla sua voce per non oscurarla, ma Dolly Parton ha riversato tutta se stessa nell'esecuzione. La presenza di Dolly Parton aggiunge un livello di profondità storica e umana al lavoro degli U2. La scelta di chiudere l'album con questo brano sottolinea l'importanza della memoria e della continuità tra generazioni di artisti. La voce di Dolly Parton rimane quindi un pilastro finale che corona il viaggio sonoro di questo nuovo capitolo discografico.

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Tour mondiale e date in Italia

Cinquant'anni dopo l'annuncio con cui Larry Mullen Jr. cercava musicisti sulla bacheca della scuola di Dublino, gli U2 confermano il ritorno sui grandi palchi con un tour mondiale denominato U2:UV Achtung Baby Live at Sphere, che include anche concerti negli stadi. Il tour globale partirà il ventitreesimo febbraio a Città del Messico per poi attraversare diverse tappe internazionali prima di arrivare in Europa. In Italia, il gruppo si esibirà al San Siro di Milano il primo luglio, il secondo luglio e il quinto luglio del ventisette. Bono ha affermato che la musica del gruppo è sempre stata concepita per essere all'altezza delle aspettative del pubblico presente negli stadi. Le date europee sono state organizzate per garantire un'esperienza sonora ottimizzata, sfruttando le tecnologie acustiche avanzate. La scelta del San Siro come tappa italiana rappresenta un ritorno simbolico a un luogo di grande importanza per la band.

Significato del titolo e contesto

Il titolo Carnaval De Luz fa riferimento a una festa religiosa che precede la Quaresima, descritta da Bono come una celebrazione della carne prima del periodo di rinuncia. Questo momento preciso dell'anno liturgico simboleggia un passaggio fondamentale, un'ultima possibilità di gioia e condivisione prima del digiuno. Il disco si inserisce in questo contesto di transizione, offrendo ai fan un momento di festa e riflessione. Le dodici canzoni pubblicate oggi non sono solo brani musicali, ma diventano strumenti di resilienza e rinascita. La band intende trasmettere un messaggio di speranza attraverso la musica, incoraggiando l'ascoltatore a non perdere mai la capacità di resistere alle avversità. L'intero progetto discografico e touristico nasce da questa filosofia di non resa e di ricerca costante della luce attraverso l'arte.