U2 Carnival De Luz: Bono e i compagni tornano alla semplicità del rock

Analisi dell'album Carnival De Luz degli U2, sedicesimo disco in studio. Bono celebra il ritorno alla vitalità del gruppo con recensioni positive internazionali.

Il sedicesimo album in studio degli U2, dal titolo " Carnaval De Luz", rappresenta un momento di svolta creativa e sonora per la band irlandese, presentandosi come la prima raccolta di materiale inedito in nove anni. Uscito globalmente il giorno precedente alla pubblicazione di questa analisi tramite l'etichetta discografica Island e prodotto da Jacknife Lee, il disco si distingue per un ritorno alle radici della musica rock, sottolineando la maturità artistica dei quattro membri storici del gruppo.

Le Origini Storiche e il Ritorno Sonoro

La narrazione musicale parte direttamente dal lontano settembre del 1976, quando Larry Mullen ha appendere alla bacheca della sua scuola di Dublino un foglio per cercare musicisti, segnando l'inizio della storia della band. Questo evento storico viene evocato con forza nella traccia "If the World Is at War We Better Not Be", una ballata sospesa nelle risonanze delle tastiere che non possiede una ritmica tradizionale per spingerla in avanti. Bono fa ritorno alla memoria del cortile scolastico cantando che il rock and roll non esisteva e che avevano soltanto bisogno che esistesse, inserendo una riflessione profonda sul fatto che il tempo di una vita non si misura in anni. Questa frase, cantata da un artista che ha passato mezzo secolo sotto i riflettori, riesce a evocare l'immagine di un ragazzo che attende ancora che gli accada qualcosa di significativo.

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Recensioni Internazionali e Vitalità

Le prime recensioni internazionali uscite in queste ore hanno rilevato quasi all'unanimità un netto ritorno di vitalità nel suono dei musicisti. Il quotidiano The Guardian parla di alcuni dei risultati migliori della band in oltre trent'anni di carriera, evidenziando la consistenza artistica raggiunta in questa fase. Dall'altra parte della Manica, Le Monde vede nel disco un modo efficace di festeggiare il mezzo secolo della carriera con brio e energia. El País ritrova l'ispirazione nel suono puro, riconoscendo in "Street of Dreams" una chiara parentela stilistica con il celebre brano "Where the Streets Have No Name". Il Los Angeles Times prende sul serio la domanda continua che la band si pone, ovvero che cosa possa offrire il rock a un mondo in crisi, anche quando a disposizione c'è solo il morso di una chitarra elettrica.

Il Peso del Rock nel Mondo Moderno

Il punto in cui ci si ritrova maggiormente è proprio nella fusione tra il suono del rock e la richiesta esistenziale che Bono pone spesso nei testi, a volte nella stessa canzone, creando un contrasto che irrita ma anche piace profondamente. Nella traccia "Go (Carnaval De Luz)" ci sono pochi istanti di elettronica prima che la batteria trasformi la figura ripetuta in un rock ipnotico. Bono dichiara di averne abbastanza della paura ed è venuto a cercare quelli che si sentono come lui, cantando un verso che colpisce subito: "Non voglio ritrovare me stesso, voglio perdermi in te". Questa dichiarazione arriva dopo tante parole sulla luce come arma, evitando il proclama scontato e puntando sull'immersione emotiva.

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Analisi delle Tracce Principali

In "La Reina" parte un riff elettrico che diventa poi quadrato, descrivendo una festa di maschere in cui una donna scalza avanza con un vestito cucito dalla madre e una corona di plastica. La folla la elegge regina e il cantante si accorge che la maschera dice qualcosa di vero anche di chi la porta, trasmettendo il pensiero che si possa essere in mezzo a tutti e sentirsi ognuno per conto proprio, un concetto che gli U2 riescono a far ballare. "Street of Dreams" si apre con una specie di coro elettronico, seguito dalle chitarre ribattute che sono la firma della band, includendo una preghiera detta all'ultimo fiato e il simbolo di un autobus su cui salire.

Collaborazioni e Riconciliazione

Fra tanti imperativi, quello che commuove viene quasi di traverso: sii libero, sii te stesso, e poi libera me. Questo "me" finale rappresenta il momento in cui chi ti sta esortando confessa di aver bisogno di te, mostrando una vulnerabilità rara. In "The Mirror Maker (Rosalía)" chitarra e voce arrivano da lontano, con le parole di Lorca sul mistero, prima che il riff disegni contorni nettissimi. Il pezzo si rivolge alla cantante spagnola, invoca Santa Cecilia e pensa alle voci che nessuno ha mai ascoltato, ai sogni soffocati dentro una ragazza. L'espressione "il reincanto del mondo" sotto quelle luci da discoteca sorprende per la sua capacità di riunire generazioni diverse.

L'Anima Generazionale della Band

La domanda se sia vecchio perché si piace ancora sentire una chitarra elettrica attaccare un riff e una batteria entrare al momento giusto trova risposta nel suono fresco e caldo della voce di Bono, che piace seguire insieme alle linee semplici del basso di Adam Clayton e alle rullate di Larry Mullen Jr. Si riconosce la chitarra di The Edge anche quando sembra arrivare da lontano, creando un corpo e una profondità che riscaldano anche chi preferisce Shakespeare o Verdi. I quattro musicisti fanno una cosa che sanno fare da cinquant'anni, offrendo una beata semplicità che permette di abbandonarsi al suono come ai Rokes o all'Equipe 84, prima di innamorarsi di Mozart, Brahms e Bruckner. Bono e i suoi hanno giusto una manciata d'anni meno di noi settantenni, tirano ancora con un cuore che si riconosce come quello dei boomer, dimostrando che la musica rock mantiene la sua forza nel tempo.