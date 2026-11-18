Recensione dettagliata dei nuovi album di U2, Django Django e Daniil Trifonov, analizzando sonorità, collaborazioni e impatti sulle carriere degli artisti.

Le icone musicali contemporanee stanno rilasciando nuove opere che riflettono cambiamenti stilistici significativi. La rock band irlandese U2 ha rilasciato un nuovo album prodotto da Jacknife Lee, mentre il gruppo londinese Django Django esplora un folk rock rilassato nel loro sesto disco. Parallelamente, il pianista Daniil Trifonov celebra le Americhe con un album sincretico di suoni continentali.

Analisi del nuovo album degli U2

Il nuovo lavoro degli U2, intitolato, recupera la forza melodica dei loro momenti migliori ma manca di una direzione precisa. I membri della band, composti da Bono alla voce, The Edge alla chitarra, Adam Clayton al basso e Larry Mullen Jr. alla batteria, hanno attraversato stili diversi affidandosi a produttori come Brian Eno, Steve Lillywhite e Ryan Tedder. Questo album, tuttavia, ripercorre sonorità già esplorate senza trovare una via del tutto nuova.

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Il disco presenta brani con arrangiamenti suggestivi che convivono con testi deboli e ritornelli poco convincenti. La traccia conclusiva è un duetto con Dolly Parton, segnando la seconda volta che gli U2 chiudono un album con la voce di una leggenda del country, dopo che Johnny Cash ha cantato nel 1993. La presenza di Parton, scomparsa ad agosto, offre un commovente congedo cantato con il suo caratteristico calore, ma accentua il carattere casuale dell'opera nel suo insieme.

Molti critici sostengono che non ci sia nulla che tenga insieme il disco, mancando la sensazione di un'opera coerente. Dopo tanta attesa, si suggerisce che gli U2 avrebbero dovuto selezionare i dieci brani migliori tra i circa ventiquattro pubblicati quest'anno. Una rielaborazione ulteriormente accurata di queste tracce avrebbe potuto dare un senso compiuto a questo album, invece oggi il risultato appare frammentato.

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Evoluzione stilistica dei Django Django

I Django Django sono in giro dal 2009 ma è solo con questo ultimo album, il sesto, che hanno deciso di aprirsi al cambiamento. Hanno accantonato buona parte dell'elettronica e si sono diretti verso un folk rock più rilassato. Le canzoni sono caratterizzate ampiamente dalla chitarra acustica di Vincent Neff e a volte manca del tutto la batteria, creando un suono più intimo.

Questo stile dona molto alla band londinese, con un'atmosfera generale che si nutre di sogni e misteri. Il quartetto procede con gentilezza e gusto per la melodia, costruendo un immaginario non lineare. L'album è intitolato alla mitica città del Wisconsin, e la musica potrebbe essere legata all'atmosfera di quel luogo, offrendo un'esperienza auditiva unica.

In alcuni momenti il ritmo si rinvigorisce, come con le percussioni vibranti di brani specifici che ricordano i Byrds al loro meglio. I Django Django hanno provato nuove strade e hanno sperimentato senza diventare troppo cervellotici. Il risultato è un'ottima aggiunta al loro catalogo discografico, dimostrando la loro capacità di adattamento e creatività nel tempo.

L'omaggio musicale di Daniil Trifonov

L'ultimo omaggio di Daniil Trifonov alle Americhe sorprende per il suo sincretismo stilistico. Seguendo un volume dedicato a Gershwin, Corigliano, Bates e altri, il pianista affianca opere contemporanee eccentriche in un viaggio musicale dai Caraibi alle Ande attraverso i suoni di tutto il continente. Questa collezione riflette una profonda connessione con le culture musicali del Nuovo Mondo.

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Il legame personale del pianista esalta queste esecuzioni, perfezionate durante un periodo di quarantena di Trifonov nella Repubblica Dominicana, paese d'origine di sua moglie, causato dalla pandemia. È emozionante ascoltarlo mentre si muove con disinvoltura nell'arrangiamento di Gonzalo Grau del samba di Mozart Camargo Guarnieri, mostrando una padronanza tecnica superiore.

Come Stephen Hough e Marc-André Hamelin, Trifonov si rifà anche all'antica tradizione dei pianisti-compositori. Il suo lavoro evoca la passione malinconica del genere prima di svilupparsi in una fantasticheria dai ritmi incrociati in stile chopiniano. La sua trascrizione finale completa il quadro di un artista che unisce tradizione classica e influenze globali contemporanee.