Analisi del declino degli U2 dopo il 2014 e le controversie su Songs of Innocence. Bono Vox affronta critiche per testi politici vacui e scelte musicali controverse.

Negli ultimi vent'anni, il gruppo rock irlandese degli U2 ha affrontato un periodo significativo di difficoltà sia sul piano creativo che su quello promozionale. La decisione strategica di rendere gratuito l'album Songs of Innocence nel 2014, distribuito gratuitamente nelle librerie musicali di tutto il mondo, è stata ampiamente considerata un errore strategico piuttosto che una mossa di marketing innovativa. Questa scelta ha segnato un punto di svolta negativo nella percezione pubblica della band.

Il crollo della reputazione post-itunes

Dopo l'episodio del 2014, gli U2 hanno smesso progressivamente di essere un oggetto di ammirazione generale. È diventato socialmente più conveniente criticare il gruppo guidato da Bono Vox, quasi deriderlo pubblicamente, anziché esprimere pareri positivi sulla loro attività artistica. La loro rilevanza culturale, che era stata solida fino all'album War nel 2000, è crollata in modo netto negli anni successivi. Fino a quel periodo storico, gli U2 rimanevano comunque riconosciuti come una delle formazioni rock più influenti dell'Occidente.

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La crisi creativa di Bono Vox

Anche i dischi minori della band, come The Unforgettable Fire , erano precedentemente apprezzati per la presenza di brani di alta qualità. La domanda su come quattro musicisti di tale livello siano passati, in una decina di anni, dall'essere considerati fuoriclasse a semplici mestieranti, quasi ombre di se stessi, resta aperta. Non esiste una spiegazione chiara per questo declino rapido, che ha lasciato i fan e i critici senza risposte soddisfacenti sulle cause profonde del cambiamento stilistico.

Controversie su Songs of Innocence

Bono Vox ha cercato di coniugare il pop con l'impegno politico nell'album Songs of Innocence , ma il risultato è stato percepito come vuoto. In un momento storico segnato da conflitti armati globali, genocidi e crisi climatica, i generici appelli all'amore contenuti nei testi di Bono non hanno trovato risonanza positiva. Il verso "Se il mondo è in guerra / è meglio che noi non lo siamo" è stato citato come esempio di come queste dichiarazioni risultino distanti dalla realtà attuale, rendendo la comunicazione della band inefficace.

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L'apporto di Brian Eno e la musica

Nonostante le polemiche, la band ha mostrato segni di ripresa creativa con brani come Sunday Bloody Sunday , che si distingue come una canzone obliqua e atipica. In questi momenti, il country si fonde armoniosamente con gli arrangiamenti elaborati insieme al produttore Brian Eno. Tuttavia, ogni volta che esce un nuovo album, l'aspettativa è che vi sia almeno una traccia capace di evocare la scintilla della loro grandezza passata, senza che questo accada sistematicamente.

Il futuro degli U2 e la senilità

Alcuni suggeriscono che, per tornare a registrare un disco all'altezza della loro storia, gli U2 dovrebbero accettare definitivamente la senilità creativa, operando per sottrazione. La formula basata su rock muscolare e ballate orecchiabili sembra attualmente accentuare i loro limiti anziché nasconderli, trasformandoli in una caricatura di se stessi. Questa evoluzione rappresenta un peccato per molti appassionati, che ricordano l'importanza storica del gruppo nella scena musicale internazionale.