Ubaldo Pantani sarà co-conduttore del Festival di Sanremo 2026 accanto a Carlo Conti, confermando una carriera Televisione durata oltre vent'anni.

Ubaldo Pantani, nato a Cecina in provincia di Livorno il 31 marzo 1971, ha ottenuto la conferma ufficiale per la co-conduttura del Festival di Sanremo 2026. L'artista viene selezionato direttamente dal veterano della televisione italiana Carlo Conti per questa edizione, inserendosi nella lista di nomi che hanno segnato la storia della Rassegna Canora. La scelta collettiva sottolinea il consolidato ruolo di Pantani nel panorama comico e televisivo nazionale, una posizione raggiunta dopo una carriera iniziata nel teatro e affermata in televisione.

Carriera Televisione e Ruolo in Che Tempo Che Fa

La svolta professionale di Ubaldo Pantani arriva nel 1997 grazie a Gianni Boncompagni, che lo fa partecipare al programma Macao, aprendogli le porte della visibilità nazionale. Nel 2003 partecipa a Nessundorma su Rai 2, condotto da Paola Cortellesi, un programma satirico che segna un passaggio chiave nella sua metodologia artistica. L'anno successivo, Pantani debutta con la Gialappa's Band in Mai dire, dove inizia a perfezionare le sue imitazioni di personaggi dello spettacolo, dello sport e della politica.

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Un ruolo fondamentale nella sua carriera contemporanea è legato a Fabio Fazio. Dal 2009, Pantani è presente ogni domenica al tavolo di Che tempo che fa su Rai 1, dove interpreta con successo il personaggio di Lapo Elkann. Questa imitazione, nata precedentemente con la Gialappa's Band e poi sviluppata in programmi come Quelli che il calcio e..., rappresenta uno dei suoi cavalli di battaglia più riconosciuti dal pubblico e dalla critica.

Altre Produzioni e Riconoscimenti RAI

Oltre alla sua presenza quotidiana a Che tempo che fa, Pantani ha consolidato la sua carriera con diverse produzioni televisive di successo. Nel 2023, entra a far parte del cast fisso del GialappaShow, programma in onda su Italia 1, dove continua a imitare figure emblematiche come Bruno Barbieri, Flavio Insinna e Bruno Vespa. Questa attività si affianca al suo lavoro storico con la band comica, mantenendo alta la sua visibilità.

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Il percorso professionale di Pantani include anche esperienze in conduzione e recitazione teatrale. Dopo la laurea in Scienze Politiche all'Università di Pisa, inizia la carriera artistica nella compagnia di Giorgio Albertazzi. Nel 2013 conduce gli MTV Awards a Firenze, dimostrando versatilità anche fuori dal genere satirico. Il 26 gennaio 2015 conduce su Rai 2 lo speciale Árpád Weisz, dallo scudetto ad Auschwitz, un omaggio in occasione del Giorno della Memoria.

Impatto Culturale e Prossimi Appuntamenti

La conferma per Sanremo 2026 rappresenta il coronamento di un percorso durato oltre trent'anni, che ha visto Pantani passare dal teatro alla satira politica e allo sport. La sua capacità di adattarsi a diversi formati, dal palinsesto seriale di Che tempo che fa agli eventi speciali della Rai, lo rende una figura centrale per la programmazione televisiva italiana. La co-conduttura affiancherà Carlo Conti, garantendo un mix di tradizione e innovazione.

Il pubblico e gli addetti ai lavori attendono con curiosità come l'artista interpreterà questo nuovo ruolo in una delle manifestazioni culturali più seguite d'Europa. Le sue imitazioni di personaggi come Lapo Elkann, Glabro e Claudio Silvestri hanno definito un'era della satira televisiva, e ora la sfida è traslare questa abilità nella conduzione di un evento di portata mondiale come il Festival di Sanremo. L'attesa è alta per vedere come questa collaborazione tra Pantani e Conti evolverà durante le cinque serate di maggio 2026.