Uccisione Emilia Bianchi a Palosco, autopsia chiarisce il caso

Il corpo di Emilia Bianchi trovato a Palosco con 30 coltellate. Il figlio Mattia Bonassi è fermato. L'autopsia di martedì a Pavia svelerà i dettagli.

Un tragico delitto ha colpito la provincia di Bergamo nella cittadina di Palosco, dove il corpo senza vita di Emilia Bianchi, una donna di 70 anni, è stato rinvenuto all'interno della sua abitazione situata in via Papa Paolo VI. La scoperta ha innescato un'indagine immediata da parte delle autorità preposte, portando all'arresto del figlio della vittima, Mattia Bonassi, un uomo di 47 anni che si trovava nella casa al momento dell'arrivo dei soccorsi. La scena ha lasciato gli investigatori di fronte a un quadro di estrema violenza, con la donna rinvenuta nella sua camera da letto, apparentemente morta da diverse ore prima del ritrovamento.

Dettagli della scoperta e stato di shock

La dinamica dei fatti ha portato alla luce una situazione di profondo shock emotivo per il figlio della vittima. Quando gli agenti della polizia locale si sono presentati nella dimora per verificare le condizioni della 70enne, Mattia Bonassi era presente e si trovava in un evidente stato di confusione mentale e disorientamento. Le forze dell'ordine, coordinate dalla Procura di Bergamo, hanno immediatamente isolato la scena e iniziato a raccogliere le prime indicazioni sul luogo del crimine, notando le condizioni disperate in cui versava il 47enne.

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Il figlio, affetto probabilmente da pregressi problemi psichiatrici di cui non è ancora stata raccolta alcuna documentazione ufficiale al momento, si è chiuso in un silenzio assordante. Nonostante le numerose domande poste sia dai militari dei Carabinieri sia dal Pubblico Ministero, Mattia Bonassi non ha fornito alcuna spiegazione riguardo al movente dell'azione o ai dettagli dell'accaduto. Questo comportamento ha confermato agli investigatori la necessità di procedere con analisi mediche e legali approfondite per comprendere lo stato mentale dell'indagato e la dinamica esatta dell'omicidio.

Nuove ipotesi e ruolo dell'autopsia

Le prime risultanze preliminari, basate su un esame esterno effettuato dal medico legale di Pavia, suggeriscono che il decesso di Emilia Bianchi risalga a un intervallo di tempo compreso tra le 24 e le 48 ore precedenti il ritrovamento del cadavere. Tuttavia, questa stima non può essere considerata definitiva e richiede una conferma scientifica rigorosa. L'autopsia, programmata per il martedì prossimo, rappresenta il passo fondamentale per determinare con precisione l'ora esatta della morte e per identificare il tipo specifico di arma bianca utilizzata per infliggere le ferite.

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Gli investigatori ipotizzano che l'arma del delitto sia stata un grosso coltello da cucina, oggetto che è stato successivamente rinvenuto dalla Polizia locale in via Papa Paolo VI. La scoperta dell'arma è avvenuta dopo che un passante ha segnalato la presenza di un oggetto sospetto nella notte tra venerdì e sabato. La coincidenza tra l'arma rinvenuta e la natura delle ferite riportate dalla vittima, descritte come circa 30 coltellate, sta guidando le indagini verso una ricostruzione precisa degli eventi che hanno portato alla morte della donna anziana.

Ruolo dei Carabinieri e next steps legali

L'operazione di arresto è stata condotta con efficienza dai Carabinieri della compagnia di Treviglio, che hanno fermato Mattia Bonassi nel pomeriggio della domenica successiva alla scoperta del corpo. L'intervento tempestivo ha permesso di custodire la scena del crimine e di isolare il principale sospettato, evitando potenziali alterazioni delle prove fisiche presenti nell'abitazione. La presenza del figlio in stato confusionale ha richiesto un approccio delicato da parte degli agenti, che hanno dovuto garantire la sicurezza della scena senza provocare ulteriori traumi psicologici all'uomo.

Con l'autopsia di martedì a Pavia che si prospetta come decisiva, la Procura di Bergamo è ora attesa per valutare le risultanze forensi in combinazione con le testimonianze e le prove materiali raccolte. L'esito degli esami medici chiarirà definitivamente se ci sono state altre vittime o se l'attacco è stato circoscritto alla sola Emilia Bianchi. Inoltre, l'accertamento dello stato di salute mentale di Mattia Bonassi potrebbe avere implicazioni significative sulla responsabilità penale e sulle successive procedure legali che verranno avviate nei confronti del 47enne fermato per l'omicidio della propria madre.