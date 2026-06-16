Ucciso artista russo critico nei confronti di Putin in Polonia

Un artista russo critico nei confronti del presidente Vladimir Putin è stato ucciso a colpi di pistola nella città di Biala Podlaska, nella Polonia orientale. Due cittadini bielorussi sono stati fermati in relazione al caso, ma non sono stati ancora incriminati.

Un artista russo critico nei confronti del presidente Vladimir Putin è stato ucciso a colpi di pistola nella città di Biala Podlaska , nella Polonia orientale.

Cinque colpi sono stati esplosi contro la vittima, di cui uno alla testa. Due cittadini bielorussi sono stati fermati in relazione al caso, ma non sono stati ancora incriminati. La vittima è stata identificata come Robert Kuzovkov, noto anche con il suo pseudonimo artistico Semyon Skrepetsky, un artista e performer russo noto per le sue critiche al leader russo. L'uomo era impegnato in attività artistiche in cui esprimeva critiche alle attuali azioni delle autorità della Federazione Russa.

Tre giorni prima di essere ucciso, Skrepetsky si era recato a Berlino in occasione della Giornata della Russia, dove ha inscenato una protesta con una caricatura iconica di Joseph Stalin e Putin. La Polonia sostiene che il suo ruolo di snodo per le forniture militari e di altro tipo all'Ucraina l'abbia resa un bersaglio per le spie russe che cercano di raccogliere informazioni sul sostegno agli sforzi di Kiev per respingere l'invasione russa, oltre che di compiere atti di sabotaggio





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