Omicidio violento nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. Franco Zangari, titolare del Manhattan Pub, è morto dopo una rissa con il dipendente Daniele Leo. Movente: stipendi non pagati.

Il corpo senza vita di Franco Zangari è stato trovato nel cortile condominiale, situato nel retro della birreria che ha gestito per circa quarant'anni. L'evento tragico è accaduto a Torino, nello specifico nel quartiere Borgo Vittoria alla periferia nord della città, lungo la via Giachino. Le indagini preliminari attribuiscono la morte ai gravi traumi fisici subiti, confermando che il decesso non è stato accidentale ma il risultato di una violenta aggressione fisica.

Ricostruzione dei Fatti Violenti

Franco Zangari è stato trovato privo di vita intorno alle ore 10 del venerdì mattina. Dopo la chiamata al numero di emergenza 112, sono intervenuti immediatamente sul luogo le volanti della polizia, la squadra mobile e i tecnici della scientifica per acquisire le prime tracce e preservare la scena del crimine. Il medico legale, eseguendo l'autopsia, ha rilevato la presenza di vari traumi fisici, confermando che il cittadino era deceduto a causa dei colpi inferti durante la colluttazione. L'uomo giaceva sul piazzale sul retro del locale, luogo dove si sono svolti gli ultimi istanti di vita.

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Secondo le ricostruzioni effettuate dagli investigatori, alcune ore prima del ritrovamento del corpo, Franco Zangari era rimasto all'interno del locale insieme al dipendente. Tra i due uomini sarebbe scoppiata una violenta discussione, la quale si sarebbe rapidamente degenerata in una colluttazione fisica. La rissa sarebbe proseguita spostandosi nel piazzale sul retro del pub, dove il titolare è caduto a terra e sarebbe stato colpito ripetutamente con calci e pugni fino a riportare ferite letali. Questa sequenza di eventi ha portato alla morte immediata di Zangari.

Identificazione dell'Imputato

Le indagini, coordinate dalla procura di Torino sotto la direzione del procuratore capo Giovanni Bombardieri, hanno portato in breve tempo all'identificazione del colpevole. Gli agenti hanno rintracciato Daniele Leo, 44 anni, dipendente presso la struttura, nelle vicinanze del locale colpito dal lutto. Leo è stato immediatamente accompagnato in Questura per essere interrogato e sottoposto alle verifiche di rito. La procedura è stata eseguita con celerità per consentire alla magistratura di valutare la misura cautelare da adottare nei confronti del sospettato, dato l'elevato grado di pericolosità sociale dimostrata.

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Il fermo, disposto dalla procura di Torino, è stato eseguito nella notte tra venerdì e sabato dalla squadra mobile della polizia. Daniele Leo è accusato di omicidio pluriaggravato, una formula che riflette la gravità delle modalità con cui è stato compiuto il gesto delittuoso. L'uomo si trova attualmente detenuto nel carcere Lorusso e Cutugno, a disposizione dell'autorità giudiziaria. La sua età è stata specificata come 44 anni, con la precisazione che a dicembre prossimo compirà 45 anni. La misura cautelare del carcere impedisce al sospettato di tornare in libertà fino a nuove disposizioni dei giudici competenti.

Il Movente Economico

Il movente della tragedia sarebbe di natura economica, scatenato da controversie lavorative non risolte. Secondo quanto riportato dal giornale La Stampa, la tensione pregressa tra i due uomini sarebbe dovuta ad alcuni stipendi non ancora pagati dal titolare del bar nei confronti del dipendente. Questa situazione di conflitto finanziario avrebbe rappresentato il catalizzatore per la scatenata violenza. La mancata retribuzione del personale, in un contesto di già elevata tensione, ha portato a un'esplosione di violenza che ha avuto esiti fatali, trasformando una disputa lavorativa in un dramma criminale.

Lutto nella Comunità Torinese

Per decenni, il Manhattan Pub è stato un punto di riferimento per lunderground torinese e per il quartiere Borgo Vittoria. La struttura, caratterizzata da un interno cortile allaperto e da due piani coi muri costellati di graffiti colorati, ha sempre accolto giovani e intere famiglie. Il locale era noto per i concerti dove molte band hanno mosso i loro primi passi, alternando tavolate di legno e panche con pizza e cucina tradizionale. Il palco sempre montato per la musica dal vivo, nello spazio che si apre una volta scese le scale, ha segnato l'infanzia artistica di molti artisti locali.

La notizia della morte di Franco Zangari era circolata sui social dalla serata di ieri, dopo che alcuni clienti avevano trovato la serranda del locale abbassata. Sul portone era stato affisso un foglietto bianco con la scritta: "Il Manhattan è chiuso per lutto". Decine i messaggi di cordoglio sono giunti da una serie di musicisti e dagli amici del quartiere. Oggi sullo scalino d'ingresso sono presenti una rosa rossa e altri fiori, a testimonianza del dolore di chi ha frequentato quel luogo. Gianni De Gennaro, il vicino, ha raccontato che Zangari era provato, ma che venerdì sera le luci erano accese fino alle 21.30.