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Ucciso l'attore James Handy: arrestato il figlio della compagna

Cronaca News

Ucciso l'attore James Handy: arrestato il figlio della compagna
James HandyTop GunJumanji
📆6/5/2026 6:41 AM
📰leggoit
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L'attore James Handy, noto per i suoi ruoli in Top Gun e Jumanji, è stato ucciso nella sua abitazione di Tarzana, Los Angeles. Il figlio della compagna di Handy è stato arrestato con l'accusa di omicidio.

James Handy , l'attore noto per i suoi ruoli in Top Gun e Jumanji , è stato ucciso nella sua abitazione di Tarzana, Los Angeles . L'81enne, che aveva costruito una carriera di successo in film e serie televisive, è stato trovato privo di sensi con una ferita da arma da taglio al torace.

Purtroppo, è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. Il figlio della compagna di Handy, Gledhill, è stato arrestato con l'accusa di omicidio. Handy era un attore di grande talento, in grado di rendere memorabili anche i ruoli secondari. Nel corso della sua carriera, ha partecipato a numerosi film e serie televisive, tra cui Jumanji, Top Gun: Maverick, Arachnophobia, The Rocketeer, NYPD Blue, Beverly Hills 90210, Law & Order, Profiler e Febbre d'amore. La sua ultima apparizione risale al 2021, nella serie 9-1-1

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James Handy Top Gun Jumanji Omicidio Los Angeles

 

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