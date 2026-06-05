Ucciso l'attore James Handy: arrestato il figlio della compagna

L'attore James Handy, noto per i suoi ruoli in Top Gun e Jumanji, è stato ucciso nella sua abitazione di Tarzana, Los Angeles. Il figlio della compagna di Handy è stato arrestato con l'accusa di omicidio.

James Handy , l'attore noto per i suoi ruoli in Top Gun e Jumanji , è stato ucciso nella sua abitazione di Tarzana, Los Angeles . L'81enne, che aveva costruito una carriera di successo in film e serie televisive, è stato trovato privo di sensi con una ferita da arma da taglio al torace.

Purtroppo, è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. Il figlio della compagna di Handy, Gledhill, è stato arrestato con l'accusa di omicidio. Handy era un attore di grande talento, in grado di rendere memorabili anche i ruoli secondari. Nel corso della sua carriera, ha partecipato a numerosi film e serie televisive, tra cui Jumanji, Top Gun: Maverick, Arachnophobia, The Rocketeer, NYPD Blue, Beverly Hills 90210, Law & Order, Profiler e Febbre d'amore. La sua ultima apparizione risale al 2021, nella serie 9-1-1





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

James Handy Top Gun Jumanji Omicidio Los Angeles

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Omicidio a : un uomo ucciso con un coltello durante una discussione tra viciniUna banale discussione tra vicini di casa è diventata una tragedia a , dove un uomo di 57 anni è stato ucciso con un coltellata al collo. Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato per l'omicidio. La miccia che ha fatto esplodere la violenza sarebbe stata una questione legata alla gestione dei rifiuti condominiali. La vittima è morta dissanguata in pochi minuti, nonostante i soccorsi del 118.

Read more »

18enne ucciso a Southampton, arresti dopo gli scontri fra manifestanti e agentiIl Governo rivede le linee anti-razzismo della polizia. Ma Starmer accusa Farage: 'Istiga alla violenza' (ANSA)

Read more »

James Handy ucciso a coltellate dal figlio della compagna: l'attore di 'Top Gun' e 'Jumanji' aveva 81 anniHollywood sotto choc. James Handy, attore statunitense noto per le sue apparizioni in film di successo come 'Top Gun: Maverick' e 'Jumanji' è stato ucciso...

Read more »

L'attore James Handy ucciso a coltellate, Hollywood sotto chocL'81enne, che aveva recitato in Top Gun: Maverick e Jumanji, è stato accoltellato dal figlio della compagna

Read more »