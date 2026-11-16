Ucciso Nicola Re truffa finto carabiniere Milano intercettazioni

Indagini sulla morte di Nicola Re, 92enne truffato da falsi carabinieri a Milano. Le intercettazioni rivelano i piani di copertura dei sospetti e la rete criminale napoletana.

L'omicidio di Nicola Re, un nonagenario milanese ucciso a seguito di una truffa orchestrata da falsi carabinieri, ha portato all'arresto di due giovani sospettati. Le indagini della Questura di Milano hanno intercettato conversazioni tra gli imputati, rivelando tentativi coordinati di falsificare le versioni dei fatti e nascondere l'esistenza di una rete criminale con base a Napoli.

Dettagli della trappola mortale e dinamiche dell'aggressione

Nicola Re, ex operaio Alfa Romeo di 92 anni originario di Buccino, viveva da cinquant'anni in un appartamento al quarto piano di via Muratori a Milano. Dopo la morte della moglie, continuava a condurre una vita attiva, trascorrendo del tempo nel suo laboratorio di meccanica in cantina. La figlia Concetta, che abitava nelle vicinanze, lo raggiungeva regolarmente per tenere i contatti familiari.

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La tragedia ha avuto luogo il 27 ottobre, quando un telefonata è arrivata alla residenza dell'anziano. Il chiamante, impersonando un carabiniere, ha convinto Re a raccogliere tutti i gioielli presenti in casa per metterli al sicuro. All'appartamento è arrivato Hassan, mentre Abouelfetouh svolgeva il ruolo di palo all'esterno, secondo la ricostruzione degli investigatori.

Il nonagenario, accorgendosi del raggiro, ha tentato di reagire all'aggressione. Durante la colluttazione, è stato colpito alla testa. La figlia ha trovato il padre riverso sul pavimento del corridoio, con una mano ancora aggrappata allo schienale di una sedia, e ha immediatamente allertato i soccorsi sanitari.

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Trasportato d'urgenza al Policlinico di Milano, Nicola Re non ha fatto in tempo a riprendersi dalle lesioni riportate. È deceduto il 28 ottobre. L'autopsia ha successivamente confermato la causa del decesso, accertando la presenza di gravi fratture craniche dovute all'attacco subito durante la rapina aggravata.

Interrogativi sulle intercettazioni e tentativi di copertura

I momenti più critici dell'indagine emergono dalle registrazioni effettuate in questura mentre i due giovani fermati, ancora ignari di essere monitorati, cercavano di concordare una narrazione unica per gli inquirenti. Hassan ha chiesto esplicitamente al complice se avesse spinto con forza l'anziano. Abouelfetouh ha negato di aver commesso violenza fisica, sostenendo che Nicola Re fosse semplicemente inciampato contro una sedia durante la fuga.

La preoccupazione di mantenere una coerenza nelle dichiarazioni è emersa chiaramente nei dialoghi. Abouelfetouh ha suggerito la strategia difensiva: "Dobbiamo raccontare la stessa versione". Hassan ha aggiunto che entrambi dovevano affermare di voler semplicemente restituire gli oggetti sottratti, cercando di trasformare il reato in un episodio di buon cuore non riuscito.

Tuttavia, le intercettazioni hanno portato alla luce elementi ben più gravi rispetto a una semplice rapina. È emersa la consapevolezza di far parte di una struttura criminale più ampia. Abouelfetouh ha dichiarato: "Tutti devono cadere... tutti hanno mangiato e tutti pagheranno", riferendosi a una rete di truffatori attivi nella zona di Napoli.

Connessioni con Napoli e precedenti criminali dei sospettati

Dopo l'efferato crimine, i due giovani sono fuggiti verso sud, raggiungendo Napoli in treno. Gli investigatori ipotizzano che le chiamate alle vittime, comprese quelle di altri anziani ingannati, provenissero proprio da questa città. Le indagini si stanno concentrando sull'identificazione dei componenti dell'organizzazione che avrebbe gestito le truffe telefoniche da questa base operativa.

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È importante sottolineare che i due uomini erano già finiti in manette a Varese per reati simili. In quell'occasione, avevano truffato una donna di 81 anni, sottraendole circa 50mila euro fingendosi appartenenti alla Guardia di Finanza. Dopo essere stati scarcerati per quel caso, sono stati nuovamente fermati per il delitto di Nicola Re.

L'incriminazione si basa su un solido corpus di prove materiali e digitali. Gli investigatori hanno incrociato i tabulati telefonici, le intercettazioni ambientali e le immagini delle telecamere di sorveglianza. Un filmato mostrerebbe Hassan che getta un cappellino in un cantiere di viale Umbria mentre si allontana dalla zona del crimine, elemento fondamentale per ricostruire la dinamica della fuga.

Accuse formali e stato attuale delle indagini giudiziarie

Il quadro legale si è ora consolidato con accuse precise contro i due protagonisti degli eventi. Hassan è ufficialmente accusato di omicidio volontario e rapina aggravata, per il suo ruolo diretto nell'aggressione e nella sottrazione dei beni. Abouelfetouh, che ha svolto un ruolo di supporto durante l'azione, deve rispondere esclusivamente dell'accusa di rapina aggravata.

Durante i primi atti processuali, entrambi gli imputati si sono avvalsi della facoltà costituzionale di non rispondere alle domande del giudice per le ind preliminari. Questa scelta strategica non blocca le indagini, che procedono indipendentemente dalle dichiarazioni dei sospettati, basandosi sulle prove già acquisite.

Le autorità giudiziarie continuano a lavorare per smantellare la rete di complici menzionata nelle intercettazioni. L'obiettivo è identificare tutte le persone che hanno partecipato alla catena criminale, dalla pianificazione telefonica a Napoli fino all'esecuzione materiale a Milano. Le informazioni raccolte suggeriscono un modus operandi ripetuto e strutturato, che ha già colpito diverse vittime vulnerabili nel territorio lombardo e laziale.