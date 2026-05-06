Ucraina accusa la Russia di violare il cessate il fuoco con attacchi aerei e droni

L'Ucraina ha denunciato la Russia per aver violato il cessate il fuoco proposto da Kiev, con decine di attacchi aerei e droni, mentre il presidente Zelenskiy accusa Mosca di rifiutare la pace. Le autorità ucraine segnalano due morti in attacchi a Sumy e danni a Kharkiv, Kryvyi Rih e Zaporizhzhia. Le tensioni aumentano mentre la Russia prepara una parata militare ridotta a Mosca e minaccia un attacco missilistico su Kiev.

I soccorritori sono al lavoro sul sito di una casa privata colpita da un attacco con drone russo, nel contesto dell'offensiva russa in Ucraina , a Kharkiv, il 6 maggio 2026.

Questa notizia è stata tradotta con DeepL per consentire una lettura immediata in italiano del notiziario Reuters. Nessuna traduzione automatica è perfetta né può sostituire i traduttori umani. KYIV, 6 maggio (Reuters) - L'Ucraina ha accusato la Russia di aver violato il cessate il fuoco proposto da Kiev mercoledì, effettuando decine di assalti sul campo di battaglia, attacchi aerei e attacchi con droni, in quello che il presidente Volodymyr Zelenskiy ha definito un "evidente rifiuto" di Mosca alla pace.

Zelenskiy aveva proposto la tregua, a partire dal 6 maggio, in risposta al cessate il fuoco proposto dal leader russo Vladimir Putin dall'8 al 9 maggio, in concomitanza con le commemorazioni per la vittoria della Seconda Guerra Mondiale. In una dichiarazione, Zelenskiy ha affermato che la Russia, che non ha confermato la sua adesione alla proposta ucraina, aveva commesso 1.820 violazioni entro la tarda mattinata di mercoledì.

"La scelta della Russia è un evidente rifiuto del cessate il fuoco e della possibilità di salvare vite umane", ha dichiarato. Nella regione nord-orientale di Sumy, le autorità hanno riferito che due persone sono state uccise in attacchi separati di droni russi contro un'auto civile e un asilo nido, dove fortunatamente non erano presenti bambini.

A Kharkiv, Kryvyi Rih e Zaporizhzhia, città in cui un attacco il giorno precedente aveva causato la morte di 12 persone, edifici privati, infrastrutture e siti industriali sono stati danneggiati da attacchi aerei nella notte, secondo le autorità locali.

"Questo dimostra che la Russia rifiuta la pace e i suoi falsi appelli per un cessate il fuoco il 9 maggio non hanno nulla a che fare con la diplomazia", ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha su X. Le proposte rivali arrivano in un momento di stallo dei negoziati di pace sostenuti dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto che dura da oltre quattro anni, mentre la Russia intensifica l'offensiva per conquistare il resto della regione orientale ucraina di Donetsk. Questa settimana, la Russia terrà una versione ridotta della sua tradizionale parata militare a Mosca, citando un aumento della minaccia di attacchi ucraini.

Zelenskiy ha dichiarato mercoledì che i funzionari avrebbero deciso sulle "ulteriori azioni" nel corso della giornata in risposta agli attacchi russi. In precedenza, aveva affermato che Kiev avrebbe agito "simmetricamente" in caso di violazione del cessate il fuoco. Lunedì, il ministero della Difesa russo aveva avvertito che avrebbe risposto agli attacchi ucraini durante le celebrazioni della vittoria con un "massiccio attacco missilistico" sulla capitale ucraina Kiev.

"Avvertiamo la popolazione civile di Kiev e il personale delle missioni diplomatiche straniere della necessità di lasciare la città in tempo", ha dichiarato. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha riferito lunedì che un drone ucraino aveva colpito un edificio nella capitale russa durante la notte, senza causare vittime. Alcuni ucraini hanno espresso scetticismo sull'efficacia di eventuali sforzi unilaterali dell'esercito ucraino per mantenere un cessate il fuoco con la Russia, mentre città e truppe sul fronte rimangono sotto attacco.

"Forse dovremmo agire come fa la Russia. Cioè, non stare in silenzio, non osservare la tregua", ha affermato Nataliia Fomenko, una cittadina di 52 anni a Kiev. "Non abbiamo altra scelta"





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