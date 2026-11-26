Zelensky conferma l'azione delle Forze di difesa ucraine contro la corvetta russa Mercury e la nave Angara al largo della Libia. Dettagli sull'uso dei droni.

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ufficializzato il successo dell'operazione militare condotta dalle Forze di difesa ucraine contro asset navali e aerei russi nelle acque internazionali al largo della costa libica. L'intervento ha portato all'affondamento della corvetta russa Mercury, alla distruzione di un elicottero da combattimento Ka-27 e alla neutralizzazione della nave da carico MV Angara, presumibilmente utilizzata per il trasporto di armamenti.

Dettagli operativi e distruzione della Mercury

Volodymyr Zelensky ha spiegato che i militari ucraini hanno impiegato sette droni navali di produzione locale per eseguire le missioni. Nonostante i tentativi di resistenza da parte delle forze russe, il successo è stato totale: la corvetta Mercury, una delle unità più recenti entrate in servizio durante il conflitto su larga scala nel 2023, è stata affondata. L'elicottero da combattimento Ka-27 è stato anch'esso distrutto nell'azione.

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L'obiettivo principale dell'operazione era la nave da carico russa MV Angara. Il Presidente ucraino ha dichiarato che anche questo secondo obiettivo è stato raggiunto, confermando che l'intero dispositivo operativo ha funzionato come pianificato. Gli obiettivi prefissati sono stati pienamente soddisfatti, segnando un significativo successo tattico per Kyiv.

La posizione ufficiale di Zelensky e ringraziamenti

Nella comunicazione pubblicata sui social network, Volodymyr Zelensky ha definito l'operazione esemplare in risposta alla guerra russa. Il capo dello Stato ha espresso la sua gratitudine ai militari del Servizio di sicurezza dell'Ucraina e a tutti gli effettivi delle Forze di difesa che hanno partecipato all'esecuzione delle missioni. Ha aggiunto di aver ricevuto rapporti dettagliati sullo svolgimento dell'azione sia il giorno precedente che nel giorno corrente.

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La dichiarazione sottolinea la precisione e la coordinazione delle forze ucraine, evidenziando come il successo dell'azione sia dovuto alla capacità dei reparti specializzati di operare in aree geografiche lontane dal fronte principale, sfruttando tecnologie di propria produzione come i droni navali.

Impatto strategico e implicazioni per la Libia

L'attacco al largo delle coste libiche rappresenta una svolta significativa, dimostrando la capacità delle Forze di difesa ucraine di proiettare il proprio potere operativo oltre i confini diretti del conflitto. La distruzione della corvetta Mercury, entrata in servizio recentemente, indebolisce le capacità navali della flotta russa, mentre l'intervento contro la MV Angara mira a tagliare le linee di rifornimento di armamenti.

Questa operazione potrebbe avere ripercussioni sulla percezione della sicurezza marittima nella regione del Mediterraneo meridionale, coinvolgendo implicitamente anche le dinamiche geopolitiche relative alla Libia. Le forze ucraine hanno dimostrato di poter colpire obiettivi strategici russi in aree dove la presenza militare tradizionale è limitata, amplificando la portata della loro strategia difensiva offensiva.