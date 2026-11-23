Il presidente Zelenskiy annuncia l'affondamento della corvetta russa Merkury e della nave cargo MV Angara al largo della Libia tramite sette droni navali ucraini.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha annunciato il 23 novembre che le forze ucraine hanno affondato la corvetta russa Merkury al largo delle coste della Libia. L'attacco è stato eseguito utilizzando sette droni navali di fabbricazione ucraina contro una nave entrata in servizio nel 2023.

Dettagli dell'attacco nel Mar Mediterraneo

L'operazione militare ha coinvolto anche un secondo obiettivo identificato come la nave da carico russa MV Angara. Secondo le dichiarazioni di Zelenskiy, questa nave stava trasportando armi, motivo per cui è stata colpita insieme alla corvetta. L'impatto ha provocato l'affondamento di entrambe le imbarcazioni nel teatro operativo mediterraneo.

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Distrutto elicottero da combattimento Ka-27

Oltre alle navi, l'operazione ha portato alla distruzione di un elicottero da combattimento russo Ka-27. Zelenskiy ha confermato che l'aereo è stato abbattuto nello stesso contesto operativo in cui è stata colpita la corvetta, segnando una perdita significativa per la flotta russa in quella regione.

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Posizione ufficiale e messaggi sui social

Il leader ucraino ha comunicato l'avvenuto successo delle operazioni attraverso l'app di messaggistica Telegram. Ha dichiarato esplicitamente che le Forze Armate Ukraine continueranno le operazioni nelle acque designate, ribadendo la determinazione a mantenere la pressione sul nemico anche fuori dai confini nazionali tradizionali.

Conseguenze strategiche per la Russia

L'affondamento della Merkury rappresenta un colpo significativo poiché si trattava di una delle navi più recenti della Marina Russa. La perdita di una nave commissionata nel 2023, insieme a un elicottero e a una nave da carico, suggerisce un'interruzione nelle linee di approvvigionamento militare russe nel Mediterraneo.