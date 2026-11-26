L'Ucraina ha colpito navi da carico russe nel porto libico di Bengasi. Kiev rassicura Tripoli sul rispetto della sovranità, mentre la Russia e i gruppi libici condannano l'attacco come espansione illegale della guerra.

Il Ministero degli Esteri ucraino, guidato dal ministro Andrii Sybiha, ha chiarito ufficialmente giovedì che le operazioni condotte contro le navi russe nel porto di Bengasi, in Libia, sono state mirate esclusivamente agli asset militari di Mosca e non rappresentano una minaccia per la sovranità dello Stato nordafricano. Kyiv ha reiterato con fermezza la propria volontà di contenere il conflitto nella sfera bilaterale, assicurando che non vi sia alcuna intenzione di estendere la guerra contro la Russia al territorio libiano o ad altre nazioni della regione mediterranea.

Le operazioni navali nel porto di Bengasi

L'azione militare ha avuto luogo domenica, quando l'Ucraina ha utilizzato droni marittimi per affondare una corvetta della marina russa e una nave da carico all'interno del porto di Bengasi. Questo evento si è verificato il giorno successivo a un attacco con droni contro un'altra nave da carico russa con legami militari, colpita nel Golfo di Finlandia. La registrazione dell'attacco, distribuita dall'Ufficio Stampa delle Forze della Libia Orientale, ha fornito le prime prove visive dell'operazione, confermando il punto di impatto e il risultato distruttivo sui bersagli selezionati.

Also read Guerra ucraina, Parigi difende Kiev: «In Libia ha esercitato diritto a difendersi»

Il ministro Sybiha ha giustificato le azioni di Kyiv sostenendo che, nel quadro del diritto all'autodifesa internazionale, sia le navi da guerra russe sia le navi da carico che trasportano equipaggiamento militare costituiscono obiettivi legittimi. Questa posizione legale mira a distinguere chiaramente le attività belliche dirette contro la macchina militare russa dagli attacchi indiscriminati, cercando di isolare la Libia dalle implicazioni strategiche del conflitto in corso tra Kiev e Mosca.

Reazioni diplomatiche e posizioni libiche

Il Ministro degli Affari Esteri ucraino Andrii Sybiha ha avuto colloqui diretti con il suo omologo libico, il Ministro degli Esteri ad interim Al-Taher Al-Baour. Durante questi scambi, Sybiha ha espresso rammarico per le conseguenze non intenzionali dell'operazione e ha porguto le condoglianze ufficiali al popolo libiano. Ha affermato esplicitamente che nessuna azione ucraina è mai stata diretta contro la Libia o la sua popolazione, ripetendo l'impegno a non trasformare Bengasi o qualsiasi altro paese in un fronte della guerra russo-ucraina.

Advertisement

Tuttavia, la reazione politica in Libia è stata immediata e articolata, riflettendo la profonda divisione geopolitica del paese. Il Governo di Unità Nazionale di Tripoli, sostenuto dalla comunità internazionale occidentale, ha condannato fermamente l'operazione ucraina, dichiarando che la Libia non accetterebbe di essere trascinata in modo involontario nel conflitto tra Russia e Ucraina. Questo rifiuto sottolinea la necessità di mantenere la neutralità territoriale nonostante le alleanze militari storiche presenti nella regione.

Vittime e complessità del quadro interno libico

Il Comando Generale dell'Esercito Nazionale Libico, con sede nella Libia orientale, ha confermato che due membri dell'esercito libico sono deceduti a causa delle ferite riportate durante o in connessione con gli eventi legati all'attacco alle navi russe. Questa perdita di vite umane ha ulteriormente complicato il panorama diplomatico, introducendo una dimensione umanitaria critica che le parti estere devono affrontare con estrema cautela nel contesto di una crisi politica ancora aperta.

La Libia rimane divisa a seguito di una guerra civile che ha creato due blocchi di potere distinti. La parte orientale del paese è controllata dal comandante militare Khalifa Haftar, le cui forze, l'Esercito Nazionale Libico, mantengono stretti legami con la Federazione Russa. Al contrario, la Libia occidentale è amministrata dal Governo di Unità Nazionale, che gode del sostegno diplomatico e, in alcuni casi, militare dell'Occidente. Questa frammentazione rende ogni intervento esterno estremamente sensibile, poiché deve navigare tra interessi contrapposti e alleanze consolidate.

Accuse del Cremlino e posizione italiana

Il Cremlino ha accusato l'Ucraina di tentare deliberatamente di estendere la guerra che sta combattendo contro la Russia al Mar Mediterraneo e al Mar Baltico, definendo questa mossa estremamente pericolosa per la sicurezza regionale. Mosca vede in questi attacchi una prova di una strategia ucraina volta ad allargare il fronte del conflitto, coinvolgendo paesi terzi e destabilizzando ulteriormente l'area del Mediterraneo orientale.

Advertisement

Anche l'Italia ha manifestato preoccupazione per l'escalation. Il Ministro degli Affari Esteri italiano Antonio Tajani ha dichiarato che l'Ucraina è stata informata della sua errata valutazione nel attaccare le navi russe nelle acque libiche. Tajani ha avvertito Kyiv di non disperdere la guerra in nuove aree, sottolineando l'impegno dell'Europa per la stabilità del Mediterraneo e la necessità di evitare che il conflitto ucraino si estenda oltre i confini tradizionali del teatro di operazioni bilaterale.