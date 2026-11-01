Ucraina: App allerta aerea hackerata, falsi allarmi nucleari e ipersonici

L'app ucraina di allerta aerea è stata compromessa, diffondendo falsi allarmi su minacce nucleari e il missile Oreshnik. L'Aeronautica ha rassicurato la popolazione mentre l'attacco informatico ha creato caos temporaneo a Kiev.

L'Aeronautica Militare ucraina ha confermato domenica che l'applicazione pubblica di allerta per i raid aerei era stata compromessa da un attacco informatico nemico. La piattaforma digitale, utilizzata per avvisare la popolazione dei pericoli imminenti, ha iniziato a diffondere informazioni errate e allarmistiche in diverse regioni del paese. Questo episodio ha creato una situazione di confusione tra i cittadini che utilizzano quotidianamente lo strumento per monitorare la sicurezza durante il conflitto in corso.

False allerte nucleari e ipersoniche

Per un breve lasso di tempo, l'applicazione ha segnalato che la capitale Kiev e altre aree erano minacciate da alert nucleari e chimici, insieme a una presunta imminente minaccia di combattimenti di strada. Un messaggio erroneo ha addirittura annunciato che Russia aveva dispiegato il missile ipersonico Oreshnik. Queste informazioni non erano veritiere e sono state subito smentite dalle autorità competenti una volta identificata la causa tecnica dell'errore.

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Rassicurazioni e stato delle infrastrutture

"L'app di allerta aerea sembra essere stata soggetta all'influenza del nemico", ha dichiarato l'Aeronautica Militare sul canale Telegram. "Non vi è alcuna minaccia di radiazioni! Mantenete la calma e seguite i nostri aggiornamenti sul nostro canale!". Il Ministero ucraino per la Trasformazione Digitale ha precisato che l'app non era operativa in quel momento, ma ha confermato che altri sistemi di allerta pubblica funzionavano regolarmente. Anche le sirene antiaeree tradizionali hanno continuato a operare normalmente, garantendo un canale di comunicazione affidabile.

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Colpo di scena cyber contro la Russia

In un episodio separato ma correlato al contesto di guerra ibrida, l'app mobile del Ministero delle emergenze russo ha subito un massiccio attacco informatico. Secondo quanto riportato lunedì mattina dall'agenzia di stampa statale TASS citando il ministero, questo attacco ha portato alla diffusione di informazioni false al pubblico. Tale evento dimostra come il fronte cybernetico continui a essere un teatro attivo e dinamico del conflitto, con entrambe le parti che utilizzano metodi digitali per influenzare la percezione pubblica e destabilizzare i sistemi avversari.