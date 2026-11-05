Ucraina: Arrestati alti funzionari per frode e contraffazione

Il NABU accusa tre senior di polizia e sicurezza ucraini in un'indagine sulla corruzione che minaccia gli obiettivi UE del Paese.

Le autorità anticorruzione dell'Ucraina hanno formalmente accusato mercoledì tre alti funzionari delle forze dell'ordine e dei servizi di sicurezza nazionali di essere membri attivi di una vasta rete criminale. Questa operazione, coordinata dall'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina ( NABU), mira a smantellare un'organizzazione dedita alla produzione di valuta falsa, sigarette contraffatte, spaccio di droga e frodi finanziarie complesse.

Dettagli dell'indagine Carthage

L'agenzia ha reso noti i dettagli tecnici della sua indagine di ampio respiro, evidenziando come la rete operasse con l'assistenza attiva e la protezione diretta di funzionari di alto rango all'interno dei servizi di sicurezza e delle forze dell'ordine. L'operazione è stata codificata con il nome in codice "Carthage", simbolo di una lotta sistematica contro le organizzazioni criminali radicate nelle istituzioni statali.

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In una dichiarazione ufficiale rilasciata giovedì, il NABU ha confermato di aver notificato gli atti di indagine a specifici vertici gerarchici. Tra i sospettati figurano un primo vice capo dipartimento del servizio di sicurezza interna SBU, un capo dipartimento e un vice capo sezione della Polizia Nazionale. Nessuno dei nomi dei sospettati è stato pubblicamente identificato dalle autorità per motivi legati alle indagini in corso.

Posizioni istituzionali e reazioni politiche

La reazione immediata del governo ucraino sottolinea la volontà politica di affrontare questo scandalo senza compromessi. Kyrylo Budanov, capo di gabinetto del presidente Volodymyr Zelenskiy, ha dichiarato giovedì che la situazione richiedeva un'azione tempestiva e decisa da parte delle istituzioni competenti. La sua comunicazione mirava a rassicurare l'opinione pubblica sulla serietà dello Stato di diritto.

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Sui social media, Budanov ha scritto esplicitamente che la legge deve essere uguale per tutti i cittadini e i funzionari pubblici. Ha sottolineato che le posizioni, i titoli accademici o politici e i poteri conferiti non possono mai costituire una base giuridica o morale per eludere la responsabilità penale o amministrativa.

Impatto sulle riforme e prossimi passi

Questa indagine rappresenta l'ultima di una serie di operazioni mirate che colpiscono i vertici dell'apparato statale ucraino. Il contesto strategico vede il paese impegnato in un percorso ambizioso per eradicare la corruzione endemica come prerequisito fondamentale per le sue aspirazioni di adesione all'Unione europea. Le misure anticorruzione sono quindi centrali nel dialogo diplomatico con Bruxelles.

Il NABU ha informato che sta attualmente procedendo alla formulazione delle accuse formali contro altri membri dell'organizzazione criminale. Si stima che la rete comprendesse almeno altre sette persone oltre ai tre già denunciati, due dei quali sono stati indicati come presunti organizzatori secondari. Le procedure legali continueranno per completare il quadro accusatorio completo.