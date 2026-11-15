Ucraina attacca raffinerie russe: a rischio 55% produzione benzina

Gli attacchi dei droni ucraini a nove raffinerie russe compromettono il 55% della produzione di benzina. Il paese affronta il rischio di razionamento carburante e code alle pompe.

Una nuova ondata di attacchi con droni da parte dell'esercito ucraino ha colpito almeno nove raffinerie di petrolio in tutto il territorio russo, mettendo a rischio l'approvvigionamento interno di carburante. Questa serie di operazioni mirate ha interessato impianti responsabili della produzione del 55% della benzina nazionale, generando gravi timori per un potenziale razionamento e lunghe code ai distributori.

Intensità attacchi e impatto produzione

Le incursioni, iniziate alla fine di ottobre e estese geograficamente dalla Siberia al Mar Baltico, hanno colpito specificamente le cinque principali raffinerie di petrolio russe nelle ultime due settimane. Secondo quanto dichiarato da Serhiy Vakulenko, ricercatore senior presso il Carnegie Russia Eurasia Center di Berlino, la situazione della benzina in Russia sta diventando molto grave. Gli attacchi hanno preso di mira impianti che producono circa il 55% della benzina commerciale russa, quota che rappresenta all'incirca la stessa percentuale delle forniture destinate al mercato interno.

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L'intensità dei recenti attacchi suggerisce che alcuni degli impianti colpiti potrebbero essere stati costretti a sospendere completamente la produzione. Vakulenko ha specificato che, considerata la severità dei raid aerei, l'ipotesi che la produzione si sia completamente fermata in diversi siti potrebbe essere corretta. Questa interruzione operativa rappresenta un colpo significativo per la capacità del paese di mantenere l'equilibrio tra domanda e offerta di carburante.

Dettagli specifici sugli impianti colpiti

Il calendario degli attacchi evidenzia la sistematicità delle operazioni ucraine contro le infrastrutture energetiche russe. Il 1° novembre, droni ucraini hanno colpito la raffineria Norsi di Lukoil vicino a Nizhny Novgorod. Questo impianto ha una capacità di lavorazione annua di circa 17 milioni di tonnellate e si classifica come il secondo produttore di benzina per autotrazione in Russia.

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La raffineria Slavneft-Yanos di Yaroslavl, in grado di lavorare 15 milioni di tonnellate all'anno, è stata colpita il 3 novembre. Due giorni dopo, il 5 novembre, è stata la volta della raffineria di Ryazan, con una capacità annua di 17 milioni di tonnellate. La campagna di bombardamenti ha continuato a intensificarsi con l'attacco alla raffineria Kinef nella regione russa di Leningrado il 9 novembre. Questo sito ha una capacità di lavorazione di circa 21 milioni di tonnellate di petrolio greggio all'anno.

Il 11 novembre, la raffineria di petrolio di Omsk, situata nella Siberia occidentale, è stata attaccata. Con una capacità di lavorazione annua di 22 milioni di tonnellate, essa rappresenta la più grande raffineria della Russia. L'ultimo attacco documentato della campagna si è verificato il 13 novembre, quando droni ucraini hanno colpito la raffineria di Volgograd. Tra gli altri impianti colpiti durante queste due settimane figurano la raffineria di Novokuybyshevsk di Rosneft, la raffineria di Ufa di Bashneft e quella di Afipsky, che può lavorare 7,2 milioni di tonnellate all'anno.

Scorte limitate e prospettive future

L'industria petrolifera russa ha vissuto un ottobre relativamente tranquillo, grazie alla temporanea attenuazione degli attacchi alle raffinerie, permettendo alle compagnie petrolifere russe di accumulare ulteriori riserve di benzina durante quel periodo. Tuttavia, Serhiy Vakulenko ha stimato che tali scorte sarebbero probabilmente sufficienti a coprire solo una settimana circa di consumo nazionale. Questo livello di riserva lascia il paese vulnerabile ad altre interruzioni se gli attacchi dovessero riprendere con la stessa intensità.

L'entità degli attacchi ha riacceso le preoccupazioni sulla capacità di Mosca di mantenere le forniture interne di benzina. I rischi aumentano significativamente se diverse importanti raffinerie dovessero rimanere fuori servizio contemporaneamente. Il mercato teme ora un impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini e sulle logistiche di trasporto del paese, dato che il 55% della produzione è compromesso o a rischio immediato.