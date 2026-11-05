Gli attacchi ucraini alle raffinerie russe aggravano la carenza interna mentre Mosca esporta gasolio negli USA. Analisi dell'impatto e delle posizioni di Trump e del Cremlino.

La situazione energetica globale sta vivendo una fase di alta tensione a causa dei rinnovati attacchi dell' Ucraina contro le infrastrutture petrolifere russe. Questa escalation sta esaurendo rapidamente le scorte nazionali di gasolio, creando difficoltà crescenti per la gestione interna del carburante da parte di Mosca.

Attacchi a Ryazan e Yaroslavl

La raffineria di Ryazan, situata a sud-est di Mosca e considerata una delle più grandi del paese, è apparsa come il bersaglio di un massiccio attacco con droni durante la notte. Un'analisi video condotta da Reuters ha confermato i danni agli impianti industriali della zona. Questo evento segna la seconda struttura colpita in soli pochi giorni, dopo l'attacco alla raffineria di Yaroslavl, a nord-est della capitale, avvenuto la notte di lunedì. Queste azioni militari indicano la definitiva fine della tregua che aveva temporaneamente calmato le operazioni contro il settore energetico russo.

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Impatto sulle esportazioni verso gli Stati Uniti

Nello stesso periodo in cui le difese russe faticano a proteggere gli impianti, il Cremlino continua a rispettare un accordo commerciale con gli Stati Uniti. Questo patto, finalizzato nel mese di ottobre, permette la ripresa delle esportazioni di gasolio verso i mercati internazionali. La mossa era stata orchestrata dal presidente americano Donald Trump nell'intento di stabilizzare i prezzi del carburante in vista delle elezioni di medio termine. Nonostante il Partito Repubblicano abbia perso queste elezioni tenutesi il 3 novembre, il flusso di merci prosegue secondo i piani stabiliti.

Dati sul traffico navale e destinazioni

I dati di tracciamento navale forniti da Kpler e LSEG mostrano che almeno sei carichi di gasolio russo hanno trasmesso segnali di rotta atlantica. Questi mezzi stanno dirigendo verso il transatlantico, con almeno due navi cisterna che hanno persino cambiato percorso dopo essere state inizialmente destinate alla costa atlantica degli Stati Uniti. La prima nave con carico russo per gli Stati Uniti dovrebbe arrivare nel porto di New York entro questo fine settimana. Tuttavia, l'effettivo scarico del carico rimane incerto a causa di complessi ostacoli normativi, legislativi e concernenti le sanzioni vigenti.

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Reazioni politiche e posizioni ufficiali

Le dichiarazioni ufficiali rivelano una discrepanza tra la retorica politica e la realtà operativa. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato in una conferenza stampa quotidiana che si tratta di semplici carichi commerciali e che tutto il gasolio troverà i propri acquirenti. Ha inoltre negato qualsiasi collegamento tra il cambio di rotta delle navi cisterna e i risultati elettorali americani. Dall'altra parte, il presidente Trump ha mostrato una certa apertura critica verso le leggi esistenti, definendo probabilmente una "cattiva legge" il testo del 2022 firmato dall'ex presidente Joe Biden che potrebbe rendere illegale l'ingresso di carburante russo negli USA.

Contesto della carenza domestica

Le conseguenze degli attacchi ucraini si fanno sentire fortemente all'interno dei confini russi. Durante l'anno corrente, le operazioni di bombardamento hanno costretto la messa offline di una larga parte della capacità di lavorazione nella Russia occidentale. Questa perdita di产能 ha causato una carenza di carburante tale da obbligare Mosca a imporre blocchi alle esportazioni a partire dal mese di aprile. Sebbene il divieto sulle spedizioni di gasolio sia stato parzialmente revocato, la pressione continua a mettere a rischio la stabilità del mercato interno e la capacità di adempimento degli accordi esteri.

Prospettive future e incertezze regolatorie

Le autorità locali di Ryazan hanno riportato che il servizio elettrico è stato ripristinato giovedì mattina, dopo che gli incendi negli siti industriali erano stati domati. Nonostante il ripristino tecnico, l'incertezza rimane alta per il futuro dei trasporti energetici. Gli analisti, come Matt Smith di Kpler, sottolineano che i dettagli commerciali non possono essere resi pubblici. L'arrivo della prima nave a New York testcerà l'efficacia delle attuali eccezioni legali e l'effettiva volontà dei regolatori americani di permettere lo sbarco di questo specifico carico di origine russa.