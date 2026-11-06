Ucraina: blackout energetici estesi dopo nuovi attacchi russi a Kiev e altre 6 regioni

Gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche ucraine causano nuovi blackout in sette regioni. La situazione critica riguarda l'area di Kiev, secondo il viceministro Artem Nekrasov.

Gli attacchi aerei e missilistici della Federazione Russa contro le infrastrutture energetiche dell' Ucraina hanno provocato nuove e significative interruzioni dell'approvvigionamento elettrico durante la notte tra il 5 e il 6 novembre, estendendosi fino alla mattinata di venerdì. Questa ondata di blackout ha interessato sei regioni ucraine oltre all'area metropolitana della capitale, generando una grave crisi per la popolazione civile in un periodo di alta tensione militare.

La gravità della situazione nella regione di Kiev

La regione della capitale Kiev rappresenta il punto focale della crisi energetica attuale, caratterizzata da una situazione di difficoltà eccezionale rispetto alle altre aree del paese. Artem Nekrasov, viceministro dell'Energia dell'Ucraina, ha confermato che i danni subiti dalle infrastrutture locali sono così estesi da richiedere interventi urgenti e complessi da parte delle squadre di riparazione. L'agenzia di stampa Reuters ha riportato le dichiarazioni ufficiali del funzionario governativo, sottolineando l'impatto diretto e immediato degli attacchi sull'ecosistema elettrico della zona centrale ucraina.

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Elenco completo delle regioni colpite dai blackout

Oltre alla zona di Kiev, l'elenco delle regioni colpite dalle interruzioni di corrente include Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Zhytomyr, Zaporizhzhia, Kharkiv e Chernihiv. Quest'ultimo elenco comprende sei territori diversi che devono affrontare contemporaneamente le stesse sfide legate alla mancanza di energia elettrica stabile. Artem Nekrasov ha specificato che la situazione rimane particolarmente delicata nella regione della capitale, dove la densità abitativa e la necessità di servizi essenziali amplificano l'impatto negativo delle carenze energetiche.

Le misure urgenti delle aziende di servizi pubblici

Il viceministro dell'Energia Artem Nekrasov ha spiegato che i lavoratori delle aziende di servizi pubblici sono ancora costretti a imporre restrizioni alla rete elettrica a causa dei gravi danni subiti dai nodi di distribuzione e dalle centrali colpite. Queste misure di contenimento sono necessarie per prevenire collassi totali del sistema e per permettere agli operatori tecnici di intervenire sulle aree più critiche senza causare sovraccarichi pericolosi. La necessità di gestire la rete con cautela riflette la gravità dei danni fisici alle infrastrutture essenziali per la fornitura di energia.

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Impatto umano e prospettive per la popolazione ucraina

Le interruzioni di corrente colpiscono direttamente milioni di cittadini ucraini che devono affrontare notti fredde e giornate prive di illuminazione adeguata, riscaldamento e funzionamento degli elettrodomestici essenziali. La continuità della vita civile dipende dalla capacità delle aziende energetiche di ripristinare rapidamente i collegamenti interrotti, un processo che richiede tempo a causa della distruzione fisica delle apparecchiature. La crisi energetica si sovrappone alla già complessa situazione di sicurezza nazionale, aumentando il carico sulla resistenza della società ucraina e sulla sua capacità di mantenere i servizi pubblici attivi.

La risposta diplomatica e la situazione energetica futura

La comunità internazionale segue con attenzione l'escalation degli attacchi russi alle infrastrutture civili ucraine, che vengono denunciati come violazioni del diritto internazionale umanitario. La risposta dell'Ucraina passa attraverso la manutenzione continua delle reti sopravvissute e la ricerca di soluzioni alternative per garantire almeno i servizi minimi di emergenza. Il viceministro Nekrasov ha sottolineato come la capacità di resilienza del sistema energetico dipenda ora dalla velocità di intervento delle squadre tecniche e dalla disponibilità di componenti di ricambio per le zone più colpite, in particolare intorno a Kiev, Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Zhytomyr, Zaporizhzhia, Kharkiv e Chernihiv.