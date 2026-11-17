Il ponte della Crimea colpito per il secondo giorno di fila, mentre Kiev subisce attacchi a due ponti sul Dnipro e alle infrastrutture energetiche.

L' Ucraina ha colpito per il secondo giorno consecutivo il ponte della Crimea, l'infrastruttura strategica che collega il sud della Russia alla penisola, nella giornata di martedì 17 novembre 2026. Secondo quanto riporta l'agenzia Reuters, l'attacco fa parte di quello che i dati indicano come il più grande attacco di droni ucraini dall'inizio della guerra.

Nello stesso momento la Russia ha colpito i ponti e le infrastrutture della capitale ucraina. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito che le forze russe hanno colpito due ponti che attraversano il fiume Dnipro.

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Il ponte dello stretto di Kerch sotto attacco

Il ponte dello stretto di Kerch, lungo 19 chilometri, è stato colpito di nuovo dalle forze ucraine e il traffico è stato sospeso. Video e foto non verificati pubblicati sui social media mostrano che l'intera campata stradale dell'arco sarebbe crollata nello stretto, bloccando la navigazione.

Reuters non è riuscita a verificare immediatamente i filmati. Non esiste alcuna conferma ufficiale sull'entità dei danni, anche se il ponte è un progetto simbolo legato al presidente russo Vladimir Putin dopo l'annessione della penisola dall'Ucraina nel 2014.

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Il bersaglio ha un valore strategico anche per il traffico marittimo. Il ponte è un importante passaggio per le navi che trasportano grano, petrolio e gas di petrolio liquefatto tra il Mar d'Azov e il Mar Nero.

Le posizioni di Mosca e Kiev

Il Cremlino ha sostenuto che il primo attacco della settimana aveva causato solo danni minori. Il governatore della Crimea nominato dalla Russia, Sergei Aksyonov, ha dichiarato che due persone sono morte nell'ultimo attacco.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha confermato l'attacco al ponte e lo ha definito una risposta agli attacchi russi contro le infrastrutture ucraine, compresi i ponti. Il Cremlino ha inoltre fatto sapere che Putin è stato informato dell'attacco.

Putin è atteso da mercoledì in una serie di incontri in Cina, che culmineranno in un vertice trilaterale con il presidente statunitense Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping later nella settimana.

Impatto sulle città e sulla rete energetica

A Kiev, le esplosioni notturne hanno causato interruzioni di corrente e idriche e hanno portato a restrizioni sui trasporti. Klitschko ha confermato che il sistema metropolitano è stato danneggiato in parte.

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Il viceministro dell'Energia ucraino Artem Nekrasov ha dichiarato che gli attacchi notturni alle infrastrutture energetiche hanno lasciato senza elettricità i consumatori in otto regioni ucraine. Le interruzioni hanno interessato Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhzhia, Mykolaiv, Odesa, Sumy, Chernihiv e Chernivtsi.

Nekrasov ha descritto la situazione come estremamente difficile nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia, dove dall'ultima settimana la Russia attacca in modo continuo gli impianti energetici. Secondo le autorità locali, tre persone sono rimaste ferite nella regione di Cherkasy.

Droni, colloqui di pace e prossimi passi

Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto 1.441 droni su 22 regioni, superando il precedente record di 1.336 droni registrato lunedì. Le difese aeree hanno respinto un attacco ucraino anche sulle città industriali di Ufa e Salavat, nella regione russa del Bashkortostan.

Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha affermato che circa 800 droni ucraini hanno volato verso la regione della capitale, e che 321 sono stati abbattuti lungo il percorso. Gli attacchi continuano nonostante i colloqui di pace mediati dagli Stati Uniti ad Abu Dhabi la settimana scorsa, i primi dopo nove mesi.