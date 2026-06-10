Il capo della polizia ucraina Ivan Vyhivskyi denuncia che i servizi segreti russi reclutano adolescenti tramite Telegram per assassinare soldati ucraini, offrendo denaro e istruzioni per usare metadone. Sei casi nel 2024, uno sventato.

Il capo della polizia ucraina, Ivan Vyhivskyi, ha accusato i servizi segreti russi di reclutare ragazze adolescenti in Ucraina per assassinare militari ucraini, sfruttando piattaforme di messaggistica come Telegram .

In un'intervista rilasciata al portale Cenzor. NET, Vyhivskyi ha rivelato che quest'anno sono stati registrati sei casi di omicidi su commissione orchestrati attraverso Telegram, di cui uno è stato sventato dalle forze dell'ordine. Secondo il funzionario, i reclutatori russi contattano giovani donne promettendo loro guadagni facili e fornendo istruzioni dettagliate per compiere gli attacchi.

Le ragazze vengono incaricate di cercare militari ucraini su siti di incontri, affittare appartamenti con i soldi ricevuti e, in alcuni casi, somministrare metadone, un oppioide sintetico letale in dosi elevate, per avvelenare le vittime. Il caso più recente riguarda una diciassettenne arrestata nella regione di Zhytomyr dopo aver avvelenato un soldato. La polizia ha sequestrato un pacco contenente una sostanza cristallina che si ritiene essere metadone, inviato da un presunto agente russo con cui la ragazza comunicava su Telegram.

Vyhivskyi ha sottolineato che queste operazioni fanno parte di una strategia più ampia della Russia per destabilizzare l'Ucraina dall'interno, sfruttando cittadini ucraini come esecutori materiali. I servizi segreti russi non hanno rilasciato commenti, ma storicamente accusano Kyiv di reclutare russi per attacchi sul territorio russo. L'intelligence militare ucraina, dal canto suo, ha rivendicato la responsabilità di diversi assassinii di alti ufficiali russi dopo l'invasione del 2022.

Secondo il servizio di sicurezza ucraino, oltre 1.100 ucraini sono stati accusati di tradimento per atti di incendio doloso, terrorismo o sabotaggio durante il conflitto. Questo fenomeno solleva preoccupazioni sulla vulnerabilità dei giovani, spesso attratti da promesse di denaro in un paese devastato dalla guerra. Le autorità ucraine stanno intensificando gli sforzi per monitorare le attività su Telegram e prevenire ulteriori reclutamenti.

Vyhivskyi ha lanciato un appello alle famiglie e alle scuole affinché prestino attenzione ai segnali di radicalizzazione e contattino la polizia in caso di sospetti. La situazione evidenzia la natura ibrida del conflitto, dove le battaglie si combattono non solo sui campi di guerra ma anche nel cyberspazio e nelle coscienze dei cittadini. La comunità internazionale osserva con attenzione questi sviluppi, mentre l'Ucraina cerca di difendersi da una minaccia che mira a minare la sua sovranità dall'interno.

Le prossime settimane potrebbero portare alla luce nuovi casi, confermando la persistenza di questa tattica da parte di Mosca. La resilienza della società ucraina è messa alla prova, ma la prontezza delle forze dell'ordine nel prevenire questi crimini dimostra una capacità di risposta che potrebbe limitare l'efficacia di tali operazioni nemiche





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