Ucraina cerca nuovo accordo Starshield: scadenza contratto e criticità operative

Kiev avvia trattative urgenti per Starshield dopo limitazioni che hanno bloccato difese antidroño. Il contratto scade a metà anno prossimo e le tensioni con Washington aumentano.

L'Ucraina ha avviato negoziati urgenti con il governo degli Stati Uniti per rinnovare l'accesso alla rete satellitare Starshield, il cui contratto attuale è in scadenza nel 2026. Questa mossa strategica arriva in un momento di tensione crescente, dopo che recenti limitazioni tecniche alla connettività hanno compromesso le capacità difensive delle forze armate ucraine contro i droni russi. Denys Sienik, incaricato d'affari presso l'ambasciata ucraina a Washington, ha dichiarato giovedì che Kiev sta cercando di stabilire un nuovo accordo prima che il termine attuale perda valore operativo.

Limitazioni operative e crisi di Starshield

Il ruolo cruciale di Starshield nel conflitto è emerso con forza lo scorso mese, quando i comandanti sul campo hanno rilevato improvvisi cali di velocità nella rete. Queste restrizioni hanno impedito alle truppe ucraine di intercettare tempestivamente i droni d'attacco russi, costringendo alla cancellazione di diverse operazioni militari. Kyiv non ha ricevuto spiegazioni ufficiali né dal governo americano né da SpaceX, la società di Elon Musk che gestisce il servizio militare Starshield per il governo degli Stati Uniti.

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Scadenza contratto e richieste di Kiev

Il contratto attuale per l'accesso a Starshield scadrà a metà del prossimo anno, ha confermato Sienik al Defense Writers Group a Washington. L'incaricato d'affari ucraino ha sottolineato che, sebbene i negoziati richiedano tempo, il momento attuale è ideale per iniziare le trattative. Kyiv ha già sollecitato chiarimenti al Pentagono, alla Casa Bianca e alla stessa SpaceX per comprendere le cause tecniche delle interruzioni, senza ottenere risposte definitive fino ad oggi.

Tensioni politiche e supporto militare

Le difficoltà con Starshield si inseriscono in un quadro più ampio di preoccupazioni tra Kiev e Washington. L'Ucraina ha segnalato recenti lacune nell'intelligence sugli attacchi missilistici russi e lamenta ritardi nella fornitura di sistemi di difesa come Patriot e NASAMS. Il presidente Volodymyr Zelensky ha criticato anche l'accordo sul gasolio tra Donald Trump e la Russia, mentre Trump ha attaccato i raid ucraini sui rifinery russi in vista delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti.

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Posizioni di Musk e Zelensky

Elon Musk ha difeso il ruolo di SpaceX nella difesa ucraina, condannando al contempo coloro che promuovono un conflitto prolungato. I membri del Congresso degli Stati Uniti, tra cui alcuni democratici influenti, hanno inviato una lettera a Musk per chiedere chiarimenti sull'incidente di Starshield e hanno promesso un'indagine più ampia sull'assistenza americana. Musk ha definito i critici dell'Ucraina come "ipocriti bellicisti" che non offrono soluzioni reali.

Impatto sulla guerra e prossimi passi

Il presidente Zelensky ha espresso gratitudine a SpaceX per il supporto iniziale alla connettività, ma ha ribadito la sua opposizione alle posizioni pubbliche di Musk sul conflitto. La mancanza di una risposta chiara dalle autorità americane continua a creare incertezza per le operazioni militari ucraine. Con la scadenza del contratto che si avvicina, la priorità di Kiev rimane garantire un accesso stabile e non limitato a Starshield per mantenere la superiorità difensiva contro l'invasione russa iniziata nel febbraio 2022.