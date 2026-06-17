Ucraina cerca ulteriori 20 miliardi di dollari in aiuti militari

Il ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov ha dichiarato che l'Ucraina sta lavorando per ottenere ulteriori 20 miliardi di dollari in aiuti militari dagli alleati. L'Ucraina ha già ricevuto circa 24 miliardi di dollari in aiuti, ma sta cercando di migliorare la qualità di questi aiuti per soddisfare le priorità di Kyiv. Inoltre, l'Ucraina sta lavorando per ottenere ulteriori 20 miliardi di dollari di aiuti militari per sostenere lo sforzo bellico contro la Russia.

L' Ucraina sta lavorando per ottenere ulteriori 20 miliardi di dollari di aiuti militari dagli alleati, afferma il ministro della Difesa Mykhailo Fedorov . In una conferenza stampa congiunta con il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, Fedorov ha dichiarato che l' Ucraina ha già ricevuto circa 24 miliardi di dollari in aiuti, ma sta cercando di migliorare la qualità di questi aiuti per soddisfare le priorità di Kyiv, come l'artiglieria a lungo raggio, i droni ucraini e gli investimenti nell'iniziativa PURL della NATO .

Inoltre, l'Ucraina sta lavorando per ottenere ulteriori 20 miliardi di dollari di aiuti militari per sostenere lo sforzo bellico contro la Russia. Quest'anno, gli attacchi con droni a medio raggio ucraini hanno rallentato l'avanzata della Russia, mentre gli attacchi a lungo raggio stanno avendo un impatto sul settore energetico russo. I comandanti militari ucraini hanno dichiarato che la situazione sul campo di battaglia ha offerto loro un'opportunità per portare la Russia al tavolo dei negoziati a condizioni più favorevoli





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