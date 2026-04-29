Ucraina chiede a Israele di sequestrare nave con grano rubato dalle regioni occupate

L'Ucraina ha chiesto formalmente a Israele di sequestrare la nave Panormitis, accusandola di trasportare grano rubato dalle regioni ucraine occupate dalla Russia, innescando una disputa diplomatica tra i due paesi.

La situazione relativa all'esportazione di grano dalle regioni ucraine occupate dalla Russia si è intensificata, portando a una disputa diplomatica tra Ucraina e Israele . L' Ucraina ha formalmente richiesto a Israele di sequestrare la nave Panormitis, diretta al porto di Haifa, sostenendo che trasporta grano rubato dalle aree occupate.

Il procuratore generale ucraino, Ruslan Kravchenko, ha dichiarato che parte del carico è stata precedentemente trasferita da un'altra imbarcazione. La richiesta include un'indagine completa, il sequestro della documentazione di bordo e del carico, l'analisi del grano e l'interrogatorio dell'equipaggio.

Il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, ha promesso di perseguire la cosiddetta 'flotta ombra' russa e i suoi complici a livello globale, citando dati che indicano l'esportazione di oltre 850.000 tonnellate di grano dalle regioni occupate tra gennaio e aprile tramite 25 navi in 50 viaggi. La società di gestione della nave, Royal Maritime Inc., ha negato categoricamente che la Panormitis trasporti grano proveniente dall'Ucraina occupata, affermando che tutti i documenti legali, incluso il certificato di origine del carico, attestano la sua provenienza russa.

Il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Saar, ha criticato l'Ucraina per aver reso pubblica la questione sui social media prima di presentare una richiesta formale, ma ha confermato che la richiesta è ora in esame da parte delle autorità competenti. Questa controversia si inserisce in un contesto più ampio di proteste ucraine contro le esportazioni di grano russo dalle regioni occupate e dalla Crimea, annesse nel 2014.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha minacciato sanzioni contro chiunque cerchi di trarre profitto da queste spedizioni e ha convocato l'ambasciatore israeliano per esprimere il suo disappunto per l'inazione percepita. Il Cremlino non ha rilasciato commenti sulla legalità del grano raccolto nelle aree occupate, mentre l'Unione Europea ha annunciato di aver contattato Israele in merito alla nave e si è detta pronta a imporre sanzioni a individui e entità che contribuiscono a finanziare lo sforzo bellico russo.

L'Ucraina stima che siano state illegalmente trasferite oltre 1,7 milioni di tonnellate di prodotti agricoli, per un valore superiore a 20 miliardi di grivna, dalle regioni occupate dall'inizio dell'invasione russa. Inoltre, l'Ucraina aveva precedentemente sollevato preoccupazioni riguardo a un'altra nave, l'Abinsk, che è stata autorizzata a scaricare e lasciare Israele nonostante le accuse di trasportare grano rubato





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