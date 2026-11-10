Ucraina chiede a Rubio di accelerare la consegna di missili intercettori

Andrii Sybiha chiede a Marco Rubio di accelerare le consegne di missili intercettori mentre Mosca prende di mira la rete elettrica ucraina.

Il ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha ha dichiarato di aver chiesto al segretario di Stato americano Marco Rubio di accelerare le consegne di missili intercettori. Il colloquio si è svolto martedì 10 novembre 2026 a Parigi, in Francia, a margine della riunione dei ministri degli esteri del G7.

La richiesta arriva mentre la Russia intensifica gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine, con l'avvicinarsi dell'inverno. Secondo Sybiha, l'obiettivo di Mosca sarebbe minare il morale della popolazione ucraina. Le sue parole sono state raccolte in un'intervista rilasciata a Reuters al termine dei colloqui.

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Missili intercettori e pressione su Washington

Andrii Sybiha ha chiesto a Marco Rubio di accelerare le consegne degli intercettori e di mantenere alta la pressione su Mosca. La richiesta è stata avanzata durante i colloqui bilaterali tenuti a margine del vertice dei ministri degli esteri del G7 a Parigi.

Sybiha ha spiegato di aver insistito sul mantenimento della pressione internazionale anche mentre proseguono ad Abu Dhabi gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra. Il ministro ha quindi collegato la questione delle forniture militari al quadro negoziale più ampio, senza indicare tempistiche precise per le consegne.

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Attacchi russi alle infrastrutture energetiche

La Russia sta intensificando gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine mentre si avvicina la stagione invernale. Secondo il ministro degli esteri ucraino, questa strategia punta a logorare il morale della popolazione.

Nel quadro descritto da Sybiha, la richiesta di intercettori è legata direttamente a questa escalation. La protezione della rete elettrica diventa quindi una priorità in vista dei mesi più freddi, periodo in cui la domanda di energia è più alta.

Proposte di cessate il fuoco nel mar Nero

L'Ucraina si è detta disponibile a discutere una serie di misure di allentamento delle tensioni, tra cui cessate il fuoco che riguardino il mar Nero e le infrastrutture energetiche. Kiev ha quindi aperto a soluzioni parziali nel quadro dei negoziati.

Secondo Sybiha, le proposte per un cessate il fuoco nel mar Nero sono state trasmesse alla Russia tramite intermediari, tra cui Turchia, Egitto e India. Il ministro ha però affermato di non essere così ottimista sui progressi e di essere ancora in attesa di una risposta da Mosca.

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Il quadro resta quindi sospeso: la diplomazia è in corso ad Abu Dhabi, ma la risposta di Mosca alle proposte sul mar Nero non è ancora arrivata. Nel frattempo, Kiev continua a chiedere sostegno militare e pressione politica sugli alleati occidentali, con Washington come interlocutore centrale.