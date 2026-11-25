L'esercito ucraino danneggia cinque velivoli nella base di Savasleyka il 25 novembre 2024, intensificando la pressione sulla guerra aerea russa.

Le Forze Armate Ucraine hanno eseguito un attacco di grande impatto contro una significativa base militare aerea situata nel territorio della Federazione Russa, danneggiando cinque aerei impiegati nel lancio di missili e bombe contro l' Ucraina. Questa operazione è stata confermata mercoledì dallo Stato Maggiore generale ucraino, evidenziando la continua capacità di Kyiv di colpire infrastrutture strategiche nemiche anche a grande distanza.

Dettagli sull'attacco alla base di Savasleyka

Secondo le comunicazioni ufficiali diffuse dallo Stato Maggiore ucraino, la base aerea di Savasleyka, ubicata nella regione di Nizhny Novgorod a est di Mosca, è stata colpita durante la più recente ondata di attacchi a lungo raggio. L'obiettivo dichiarato di queste operazioni è paralizzare lo sforzo bellico complessivo di Mosca, riducendo la capacità offensiva russa sul campo di battaglia. La Russia non ha fornito commenti immediati alla notizia, mantenendo un silenzio ufficiale rispetto ai danni riportati dalle proprie strutture militari.

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Nello specifico, l'attacco ha messo fuori combattimento, per un periodo indeterminato, tre caccia bombardieri MiG-31 e due aerei da attacco al suolo Su-34. I velivoli MiG-31 sono particolarmente significativi nel contesto del conflitto, in quanto costituiscono la piattaforma di lancio principale per i missili ipersonici russi, armi considerate tra le più letali e difficili da intercettare. La rimozione temporanea di questi cinque aerei rappresenta un colpo operativo rilevante per l'aviazione militare russa.

Contesto degli attacchi ucraini recentissimi

Questa incursione nella regione di Nizhny Novgorod si inserisce in una serie di operazioni di successo sferrate dalle forze ucraine negli ultimi giorni, dimostrando una strategia coordinata su più fronti. Nei giorni precedenti, le forze di Kyiv avevano colpito con successo due navi da guerra russe nelle acque libiche e un'altra imbarcazione russa nel Golfo di Finlandia, estendendo la portata degli attacchi ben oltre i confini terrestri tradizionali.

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La strategia ucraina sembra puntare a colpire simultaneamente le capacità navali e aeree russe, cercando di erodere la resistenza strategica di Mosca. La settimana precedente a questi eventi, l'Ucraina aveva anche distrutto la porzione stradale del ponte che collega la Russia alla penisola di Crimea, un'infrastruttura vitale per i rifornimenti militari russi nell'area. Questi eventi concatenati segnalano un'intensificazione della guerra asimmetrica condotta da Kyiv.

Situazione militare e posizioni dei dirigenti

Il Ministro della Difesa ucraino, Yevhenii Khmara, ha dichiarato questa settimana che le forze ucraine stanno dando la caccia ai lanciatori di missili balistici russi, strumentali per molti degli attacchi contro le città ucraine. Khmara ha rivelato che negli ultimi mesi sono stati colpiti sedici di questi lanciatori, un dato che sottolinea l'efficacia delle operazioni di ricerca e distruzione mirata condotte dall'esercito ucraino contro le piattaforme di fuoco a lungo raggio.

La situazione economica e energetica russa risente fortemente di queste azioni. Fonti del settore industriale hanno riferito questo mese che i rinnovati attacchi con droni ucraini hanno ridotto i volumi di lavorazione delle raffinerie di petrolio russe del quarantacinque percento dalla fine di ottobre. Questa diminuzione dell'efficienza petrolifera rappresenta un danno significativo alle risorse finanziarie necessarie per sostenere lo sforzo bellico, creando nuove pressioni sul fronte interno ed economico russo.

Impatto sul conflitto e prospettive future

Kyiv ha chiarito ufficialmente che cesserà di colpire gli obiettivi energetici russi solo quando Mosca interromperà le proprie operazioni simili, stabilendo un chiaro legame condizionale tra le azioni offensive e la pace. Il conflitto, iniziato con l'invasione su vasta scala della Russia nel febbraio 2022, continua nonostante una rinnovata iniziativa di pace sostenuta dagli Stati Uniti, che mira a porre fine a quello che è diventato il peggior conflitto in Europa dalla Seconda guerra mondiale.

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Mentre Kyiv cerca di indebolire la potenza militare di Mosca, la città e le aree circostanti devono affrontare una rinnovata campagna di attacchi al sistema energetico ucraino e crescenti bombardamenti sulle città in prima linea. La battaglia si è trasformata in una guerra di logoramento dove entrambi i lati subiscono gravi perdite materiali e infrastrutturali, con l'Ucraina che punta a colpire le retrovie russe per compensare la difficoltà di avanzare sul fronte diretto.