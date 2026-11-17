Il presidente Zelenskiy conferma l'attacco al Ponte di Crimea. Undici settimane di operazioni SBU e Stato Maggiore con missili Neptune e droni per colpire laLogistica russa.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha annunciato martedì 17 novembre che le forze armate ucraine hanno colpito il Ponte di Crimea, la principale arteria militare tra la Russia e la penisola occupata, mediante un attacco combinato di droni e missili. Questa azione viene definita da Kiev come una precisa rappresaglia per i ripetuti bombardamenti russi sulle infrastrutture civili ucraine.

Settima fase di un'operazione coordinata

Zelenskiy ha specificato che questo intervento rappresenta la settima fase di un'operazione militare complessa durata diverse settimane, progettata e coordinata congiuntamente dal Servizio di Sicurezza dell'Ucraina (SBU) e dallo Stato Maggiore delle Forze Armate. L'obiettivo strategico era garantire la distruzione della collegamento logistico fondamentale per le truppe russe.

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Prima del colpo finale, le unità ucraine hanno eseguito una sistematica eliminazione delle difese aeree russe nella zona. Sono stati distrutti radar, apparecchiature di guerra elettronica e altri sistemi di rilevamento per spianare la strada ai velivoli senza equipaggio e ai missili da crociera, garantendo un passaggio sicuro verso il bersaglio.

Armi impiegate: Neptune, Flamingo e droni

L'arsenale utilizzato da Kiev è risultato eccezionalmente variegato e sofisticato. Secondo le dichiarazioni del presidente, l'Ucraina ha impiegato una vasta gamma di piattaforme aeree, tra cui i droni Dovbush, Vendetta, Sichen, MICH 2000, Da Vinci, Palianytsia, An-197, Ruta e FP-1. A questi si sono aggiunti i missili da crociera FP-5 Flamingo e R-360 Neptune per gli attacchi a terra e a mare.

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La fase finale, descritta da Zelenskiy come decisiva, ha visto i droni Palianytsia colpire la sezione stradale del ponte, mentre la sezione ferroviaria è stata danneggiata dai missili Neptune e dai droni Ruta e FP-5. L'impiego di missili Flamingo a guida di precisione ha avuto un successo notevole, con il collegamento di comunicazione che ha funzionato in modo impeccabile fino all'impatto finale.

Danni visibili e contestazioni su Starshield

Video e immagini pubblicati su X da Volodymyr Zelenskiy sembrano mostrare il crollo dell'arco stradale principale del Ponte di Crimea all'interno dello Stretto di Kerch, un evento che blocca immediatamente la navigazione e il transito veicolare. La redazione di Reuters non è riuscita a verificare immediatamente l'autenticità delle immagini, ma il danno visivo appare consistente con le descrizioni fornite.

Un elemento cruciale di questa operazione è stato il problema delle comunicazioni satellitari. Dall'inizio della settimana precedente, Kiev ha segnalato che i limiti di velocità imposti a Starshield, la versione militare del sistema Starlink, hanno ostacolato le operazioni dei droni. Il successo di martedì 17 novembre dimostra la capacità ucraina di adattarsi a queste restrizioni tecniche per garantire il funzionamento dei sistemi di comando e controllo.