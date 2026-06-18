Ucraina colpisce Mosca con massiccio attacco di droni: raid su raffineria e disagi aerei

Un grande attacco di droni ucraino ha colpito Mosca, danneggiando una raffineria di petrolio e causando la chiusura temporanea di diversi aeroporti. Zelensky rivendica l'azione come risposta agli attacchi russi, mentre la Nato prepara un incontro del Gruppo di contatto e gli USA annunciano colloqui con la Russia.

L' Ucraina ha lanciato uno dei più massicci attacchi con droni dall'inizio della guerra, colpendo per la seconda volta in pochi giorni la raffineria di petrolio di Mosca e causando disagi al traffico aereo della capitale russa.

Secondo le autorità russe, le difese aeree hanno abbattuto centinaia di droni, con quasi 200 intercettati vicino a Mosca. Il sindaco della capitale, Sergey Sobyanin, ha confermato che diversi droni hanno colpito la Moscow Oil Refinery, situata nella periferia sud-orientale, provocando un grave incendio. L'attacco ha costretto alla sospensione dei voli in quattro aeroporti di Mosca: Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo e Zhukovsky. Non sono state segnalate vittime, ma si sono verificati danni lievi a un centro commerciale.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha rivendicato l'operazione definendola una risposta pienamente giustificata agli attacchi russi contro le città ucraine e un colpo alle infrastrutture che sostengono la macchina da guerra russa. Ha sottolineato la precisione e l'efficacia dei recenti attacchi a medio raggio e delle sanzioni a lungo raggio, invitando la Russia a compiere passi diplomatici per porre fine al conflitto.

Sul fronte diplomatico, il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha annunciato che Zelensky parteciperà a una riunione del Gruppo di contatto per la difesa di Kiev. Parallelamente, gli Stati Uniti stanno preparando nuovi colloqui con la Russia: i negoziatori Steve Witkoff e Jared Kushner visiteranno presto Mosca, anche se le date precise non sono state ancora stabilite, come ha precisato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov.

La situazione rimane tesa, con l'intensificarsi delle ostilità e un confronto aperto sul piano diplomatico





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